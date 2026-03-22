РФ усилила атаки на железную дорогу / © Укрзализныця

Дополнено новыми материалами

Оккупанты в очередной раз атаковали подвижной состав на Приднепровской железной дороге — на этот раз локомотив пригородного поезда.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

«Благодаря заблаговременной эвакуации не пострадали ни пассажиры, ни локомотивная бригада», — говорится в сообщении.

«К сожалению, сегодня имеем и крайне досадный случай: на Одесской железной дороге во время остановки поезда и эвакуации пассажиров смертельно трамвирована проводница по встречному поезду, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров», — добавили в ведомстве.

Напомним, на Приднепровской железной дороге из-за попадания «Шахеда» рядом с грузовым поездом пострадали машинист и его помощник. В результате обстрелов и обесточивания движение поездов на участке временно снабжалось тепловозами и генераторами.

В Барвенковской громаде в Харьковской области враг атаковал дронами пассажирский поезд сообщением Чоп — Харьков — Барвинково.