Россияне ударили по локомотиву под Полтавой: какие последствия

Утром 19 апреля армия РФ атаковала Полтавский район. Дроном попали в локомотив.

Об этом пишет глава Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.

Как отмечает ОВА, зафиксировано попадание БПЛА по локомотиву, принадлежащему одному из предприятий.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - констатировал он.

Информация будет обновляться.

Ранее дроны атаковали Одесскую область, попав по портовой и промышленной инфраструктуре. Пострадал, по меньшей мере, один человек — водитель грузовика. В результате атаки повреждены административные здания, склады с агропродукцией, транспорт и резервуары, возникли пожары, которые спасатели ликвидировали. Также зафиксированы сильнейшие разрушения на объектах логистики.