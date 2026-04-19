Россияне ударили по локомотиву под Полтавой: какие последствия
Российский беспилотник ударил по локомотиву в районе Полтавы.
Утром 19 апреля армия РФ атаковала Полтавский район. Дроном попали в локомотив.
Об этом пишет глава Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.
Как отмечает ОВА, зафиксировано попадание БПЛА по локомотиву, принадлежащему одному из предприятий.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - констатировал он.
Информация будет обновляться.
Ранее дроны атаковали Одесскую область, попав по портовой и промышленной инфраструктуре. Пострадал, по меньшей мере, один человек — водитель грузовика. В результате атаки повреждены административные здания, склады с агропродукцией, транспорт и резервуары, возникли пожары, которые спасатели ликвидировали. Также зафиксированы сильнейшие разрушения на объектах логистики.