Российская армия нанесла удары по Прикарпатью: первые детали от власти
На Прикарпатье воздушная тревога продолжалась более двух часов. Регион атаковали ракеты и беспилотники.
Утром 17 февраля русская оккупационная армия атаковала Прикарпатье. Прошло без пострадавших. Информация о повреждении уточняется.
Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.
«На рассвете враг нанес удар по территории Прикарпатья. Прошло без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется, детали — впоследствии», — отметила чиновница.
По ее словам, в одной из общин временно приостановлено теплоснабжение — уже продолжаются работы по его восстановлению. Заметим, вероятно, речь идет о Янтаре. Местные медиа информировали, что после утренних взрывов в городе прекратилось централизованное теплоснабжение и подача горячей воды.
Напомним, утром в Ивано-Франковской области произошли взрывы. Воздушная тревога продолжалась с 06:10 до 08:13. Военные предупреждали о ракетах в направлении города Бурштын. Кроме того, в регионе фиксировали российские дроны.