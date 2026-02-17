ТСН в социальных сетях

Украина
2179
1 мин

Российская армия нанесла удары по Прикарпатью: первые детали от власти

На Прикарпатье воздушная тревога продолжалась более двух часов. Регион атаковали ракеты и беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар. / © Associated Press

Утром 17 февраля русская оккупационная армия атаковала Прикарпатье. Прошло без пострадавших. Информация о повреждении уточняется.

Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

«На рассвете враг нанес удар по территории Прикарпатья. Прошло без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется, детали — впоследствии», — отметила чиновница.

По ее словам, в одной из общин временно приостановлено теплоснабжение — уже продолжаются работы по его восстановлению. Заметим, вероятно, речь идет о Янтаре. Местные медиа информировали, что после утренних взрывов в городе прекратилось централизованное теплоснабжение и подача горячей воды.

Напомним, утром в Ивано-Франковской области произошли взрывы. Воздушная тревога продолжалась с 06:10 до 08:13. Военные предупреждали о ракетах в направлении города Бурштын. Кроме того, в регионе фиксировали российские дроны.

