Самовольное оставление части: капитан ВСУ назвал главные причины проблемы

СОЧ / © скриншот с видео

СОЧ возникает из-за нехватки ротаций и отсутствия работы с людьми.

Такое мнение в эфире Новости.LIVE высказал начальник ПВО Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко с позывным «Бочка».

Военный отметил, что одна из ключевых причин самовольного оставления части — нехватка личного состава, из-за которой невозможно обеспечить полноценные ротации.

По словам Самойленко, фронт приходится удерживать без пауз, что напрямую влияет на психологическое состояние военных.

«В то же время, решающим фактором является работа с людьми — идеологическая, психологическая, постоянная коммуникация с командирами и службами поддержки», — отметил он.

Самойленко подчеркнул, что важно не только предотвращать СОЧ, но и давать возможность возвращения.

«Ошибки случаются, и государство должно оставлять военным шанс вернуться к службе и выполнению своих обязанностей», — резюмировал капитан ВСУ.

Напомним, в Украине засекретили данные о количестве СОЧ.