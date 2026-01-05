ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1320
Время на прочтение
1 мин

Самовольное оставление части: капитан ВСУ назвал главные причины проблемы

Одна из ключевых причин самовольного ухода из части — нехватка личного состава, из-за которой невозможно обеспечить полноценные ротации, отметил начальник ПВО Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
СОЧ

СОЧ / © скриншот с видео

СОЧ возникает из-за нехватки ротаций и отсутствия работы с людьми.

Такое мнение в эфире Новости.LIVE высказал начальник ПВО Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко с позывным «Бочка».

Военный отметил, что одна из ключевых причин самовольного оставления части — нехватка личного состава, из-за которой невозможно обеспечить полноценные ротации.

По словам Самойленко, фронт приходится удерживать без пауз, что напрямую влияет на психологическое состояние военных.

«В то же время, решающим фактором является работа с людьми — идеологическая, психологическая, постоянная коммуникация с командирами и службами поддержки», — отметил он.

Самойленко подчеркнул, что важно не только предотвращать СОЧ, но и давать возможность возвращения.

«Ошибки случаются, и государство должно оставлять военным шанс вернуться к службе и выполнению своих обязанностей», — резюмировал капитан ВСУ.

Напомним, в Украине засекретили данные о количестве СОЧ.

Дата публикации
Количество просмотров
1320
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie