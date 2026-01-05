- Дата публикации
Самовольное оставление части: капитан ВСУ назвал главные причины проблемы
Одна из ключевых причин самовольного ухода из части — нехватка личного состава, из-за которой невозможно обеспечить полноценные ротации, отметил начальник ПВО Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко.
СОЧ возникает из-за нехватки ротаций и отсутствия работы с людьми.
Такое мнение в эфире Новости.LIVE высказал начальник ПВО Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко с позывным «Бочка».
Военный отметил, что одна из ключевых причин самовольного оставления части — нехватка личного состава, из-за которой невозможно обеспечить полноценные ротации.
По словам Самойленко, фронт приходится удерживать без пауз, что напрямую влияет на психологическое состояние военных.
«В то же время, решающим фактором является работа с людьми — идеологическая, психологическая, постоянная коммуникация с командирами и службами поддержки», — отметил он.
Самойленко подчеркнул, что важно не только предотвращать СОЧ, но и давать возможность возвращения.
«Ошибки случаются, и государство должно оставлять военным шанс вернуться к службе и выполнению своих обязанностей», — резюмировал капитан ВСУ.
Напомним, в Украине засекретили данные о количестве СОЧ.