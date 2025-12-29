ТСН в социальных сетях

Украина
762
2 мин

В военной жизни все жестко: Сырский резко высказался о СЗЧ

Сырский назвал главную причину побегов из учебных центров и объяснил, как предотвратить СЗЧ из полигонов.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Александр Сырский

Александр Сырский / © Александр Сырский

В военной жизни все по-другому, все жестко, поэтому основное внимание должно быть учтено процессу подготовки — созданию нормальных условий для проживания и проведения занятий.

Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «24 каналу».

Он подчеркнул, что проблема СЗЧ в армии — это комплекс общегосударственных мер.

«Должны работать не только военные, но и главы областных и районных администраций. Они должны готовить людей, прежде всего, морально к защите своего государства, чтобы они шли в ряды армии с пониманием того, что исполняют свой гражданский долг — защищать государство, землю, население, язык — все, что представляет для нас ценность», — считает главком ВСУ.

Сырский согласен, что военные должны обеспечить комфортный и безболезненный переход человека из гражданской жизни к военной. Он признал, что в учебных центрах много случаев СЗЧ.

«Этот переход особенно важен на первом этапе, когда для человека все новое и происходит переформатирование с одного образа жизни в другое — военное. В этой жизни все по-другому, все жестко», — отметил главком ВСУ.

Поэтому основное внимание на полигонах он призывает обращать на процесс подготовки создание нормальных условий для проживания, для проведения занятий.

«Потому что когда инструктор учит, а тот, кто должен учиться, не хочет овладеть, результат будет 100% отрицательный. Но тут должно быть осознание того, что человек от этого инструктора должен получить все, что он знает. Потому что именно это может спасти ее жизнь и поможет убить больше врагов», — подытожил Сырский.

Ранее в Третьем армейском корпусе назвали часто игнорируемую причину СЗЧ.

Также сообщалось, что в Украине засекретили данные о количестве СЗЧ и дезертирстве.

