- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 762
- Время на прочтение
- 2 мин
В военной жизни все жестко: Сырский резко высказался о СЗЧ
Сырский назвал главную причину побегов из учебных центров и объяснил, как предотвратить СЗЧ из полигонов.
В военной жизни все по-другому, все жестко, поэтому основное внимание должно быть учтено процессу подготовки — созданию нормальных условий для проживания и проведения занятий.
Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «24 каналу».
Он подчеркнул, что проблема СЗЧ в армии — это комплекс общегосударственных мер.
«Должны работать не только военные, но и главы областных и районных администраций. Они должны готовить людей, прежде всего, морально к защите своего государства, чтобы они шли в ряды армии с пониманием того, что исполняют свой гражданский долг — защищать государство, землю, население, язык — все, что представляет для нас ценность», — считает главком ВСУ.
Сырский согласен, что военные должны обеспечить комфортный и безболезненный переход человека из гражданской жизни к военной. Он признал, что в учебных центрах много случаев СЗЧ.
«Этот переход особенно важен на первом этапе, когда для человека все новое и происходит переформатирование с одного образа жизни в другое — военное. В этой жизни все по-другому, все жестко», — отметил главком ВСУ.
Поэтому основное внимание на полигонах он призывает обращать на процесс подготовки создание нормальных условий для проживания, для проведения занятий.
«Потому что когда инструктор учит, а тот, кто должен учиться, не хочет овладеть, результат будет 100% отрицательный. Но тут должно быть осознание того, что человек от этого инструктора должен получить все, что он знает. Потому что именно это может спасти ее жизнь и поможет убить больше врагов», — подытожил Сырский.
Ранее в Третьем армейском корпусе назвали часто игнорируемую причину СЗЧ.
Также сообщалось, что в Украине засекретили данные о количестве СЗЧ и дезертирстве.