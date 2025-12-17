Военный добровольно вернулся с СЗЧ, но получил 5 лет: что произошло

Военный (иллюстративный фото)

Военный, который сам обратился в спецпрокуратуру с желанием вернуться на службу, официально считается таким, который прекратил преступление. К такому выводу пришел Верховный Суд, рассматривая дело бойца, которого апелляционный суд ранее отправил в тюрьму на 5 лет за самовольное оставление части (СОЧ).

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Почему это важно?

Как сообщается в издании, ключевой момент дела — дата окончания преступления. В декабре 2022 года в Украине была ужесточена ответственность за СОЧ, запретив судам давать «условные» сроки (освобождение от наказания с испытанием). Апелляционный суд решил, что поскольку о СОЧ стало окончательно известно только в мае 2023-го, закон о запрете «условного» наказания действует.

Верховный Суд опроверг этот подход. Выяснилось, что еще в августе 2022 года — до ужесточения закона — военнослужащий сам пришел в прокуратуру. Он честно рассказал об уходе из части и просил решить вопрос о его дальнейшей службе. Даже Минобороны на своем сайте советует военным в таких ситуациях обращаться именно в специализированную прокуратуру.

Какие это имеет последствия для дела?

Верховный Суд подчеркнул, что преступление прекратилось в момент обращения в прокуратуру (август 2022-го), а не год спустя. Поскольку преступление было приостановлено до декабрьских изменений в законе, суд имел право назначить испытательный срок (условно), а не реальную тюрьму. Приговор о пяти годах лишения свободы отменен. Дело было отправлено на пересмотр в апелляционный суд, который теперь должен учесть факт добровольного появления бойца.

Отмечается, это решение суда подтверждает: если военный по собственной инициативе пытается исправить ситуацию через официальные органы, это имеет юридическую силу и оказывает непосредственное влияние на строгость будущего приговора.

Напомним, военнослужащий ВСУ Игорь Луценко предложил ввести ежеквартальные или полугодовые премии для военных в качестве прямого инструмента борьбы с самовольным оставлением части (СОЧ).

Также в Верховной Раде готовятся рассмотреть законодательные изменения ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ). Речь идет о введении ограничений, похожих на применяемые к должникам по уплате алиментов.