- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 495
- Время на прочтение
- 1 мин
В Telegram, вероятно, произошел сбой: что известно
Украинцы сообщают, что есть проблемы с загрузкой Telegram и отправкой сообщений.
В Сети массово жалуются на сбой в Telegram. Речь идет о том, что приложение работает некорректно.
Об этом пишут в соцсетях.
Пользователи пишут о проблемах с загрузкой приложения, соединением и даже отправкой сообщений.
Ранее мы писали, что Верховная Рада готовит изменения к законодательству по Telegram. Так, владельцев больших каналов обяжут зарегистрироваться с реальными данными, иначе такие ресурсы предлагают блокировать за анонимность. Эта инициатива направлена на введение четких критериев для информационных каналов с большой аудиторией и на повышение прозрачности в медиапространстве.
Если владельцы не выполнят требования, власти предлагают обращаться к администрации Telegram с требованием ограничить работу таких каналов. Законопроект уже вызвал общественную дискуссию о балансе между безопасностью и свободой слова.