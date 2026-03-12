ТСН в социальных сетях

Украина
495
1 мин

В Telegram, вероятно, произошел сбой: что известно

Украинцы сообщают, что есть проблемы с загрузкой Telegram и отправкой сообщений.

Катерина Сердюк
Telegram

Telegram / © pixabay.com

В Сети массово жалуются на сбой в Telegram. Речь идет о том, что приложение работает некорректно.

Об этом пишут в соцсетях.

Пользователи пишут о проблемах с загрузкой приложения, соединением и даже отправкой сообщений.

Ранее мы писали, что Верховная Рада готовит изменения к законодательству по Telegram. Так, владельцев больших каналов обяжут зарегистрироваться с реальными данными, иначе такие ресурсы предлагают блокировать за анонимность. Эта инициатива направлена на введение четких критериев для информационных каналов с большой аудиторией и на повышение прозрачности в медиапространстве.

Если владельцы не выполнят требования, власти предлагают обращаться к администрации Telegram с требованием ограничить работу таких каналов. Законопроект уже вызвал общественную дискуссию о балансе между безопасностью и свободой слова.

