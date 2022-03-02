"Украина готова к разговору с РФ, но без всяких ультиматумов", — Кулеба

"Украина готова к разговору с РФ, но без всяких ультиматумов", — Кулеба

Пока неизвестно, когда состоится второй раунд переговоров с РФ.

Пока неизвестно, когда состоятся переговоры Украины с РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда состоится второй раунд переговоров с РФ.

Также он подчеркнул, что Украина готова ко второму раунду переговоров с РФ, "но не к принятию ультиматумов".

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: