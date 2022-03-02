"Україна готова до розмови з РФ, але без жодних ультиматумів", - Кулеба

"Україна готова до розмови з РФ, але без жодних ультиматумів", - Кулеба

Наразі невідомо, коли відбудеться другий раунд переговорів із РФ.

Наразі невідомо, коли відбудуться переговори України з РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наразі невідомо, коли відбудеться другий раунд переговорів із РФ.

Також він наголосив, що Україна готова до другого раунду переговорів із РФ, "але не до прийняття ультиматумів".

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: