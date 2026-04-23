Украинским беженцам платят 2500 евро за возвращение из ЕС: как получить

Украинские беженцы, находящиеся в странах ЕС под временной защитой, могут получить до 2500 евро финансовой помощи в случае добровольного возвращения на родину. Соответствующие выплаты осуществляются в рамках инициативы AVRR, однако объем средств, условия компенсации транспортных расходов и меры по реинтеграции индивидуальны для каждого государства-члена Евросоюза.

Об этом сообщают в Международной организации по миграции.

AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration) — это программа содействия добровольному возвращению и дальнейшей реинтеграции беженцев, действующая в большинстве стран ЕС. Программа доступна для всех украинцев, имеющих статус временной защиты — в 2025 году Еврокомиссия рекомендовала оставлять ее доступной как минимум до 2028 года.

Что получат беженцы

Трансфер от места проживания — IOM предоставляет или компенсирует стоимость билетов на автобус или самолет, а также часто за стоимость багажа.

Финансовая помощь — единовременная денежная выплата для реинтеграции, которую можно использовать на жилье, лечение, образование или личные нужды.

Какие суммы предлагают

Германия — до 2000 евро (для всех с временной защитой; возможны доплаты от земель).

Чехия — до 1400 евро (быстрое оформление до 2 недель; возможный медтранспорт).

Испания — от 1000 евро (обязательный авиаперелет; больше при плане реинтеграции).

Польша — 500-1000 евро (простой выезд к границе; дополнительная поддержка от ОО).

Нидерланды — до 1400 евро (индивидуальные выплаты; помощь с переездом).

Австрия — до 1200 евро (дорога полностью покрывается).

Бельгия — до 1000 евро (автобусы в города Украины; ограниченная реинтеграция после интервью).

Норвегия — 1500-1700 евро (организованный трансфер).

Ирландия — до 2500 евро (дорога, консультации и помощь в зависимости от обстоятельств).

Франция — 300-650 евро на взрослого единовременно и 2500 евро на реинтеграцию (не наличными, а в форме оплаты услуг или товаров в Украине).

Как получить помощь

Обратитесь к IOM или Unity HUB в вашей стране. Заполните заявку. Подготовьте документы (подтверждение уязвимой группы — медицинские справки, справки о многодетности и т.п. — может увеличить сумму помощи). Сообщите миграционным органам своей страны об отъезде. Получите билеты и выплаты. Подтвердите закрытие статуса.

В Международной организации по миграции предупредили, что не оказывают помощь, если это может привести к репрессиям, дискриминации или нарушениям процессуальных гарантий участника.

После AVRR украинцы смогут подаваться на рабочую, учебную визу или на «голубую карту» (Blue Card) на общих основаниях, но при условии, что статус защиты был закрыт правильно. В то же время следует учитывать, что в системе SIS II остается информация о том, что лицо получало помощь на возвращение.

Ранее заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун спрогнозировал, сколько украинцев реально вернутся домой. «Общий мировой опыт неутешителен: чем дольше идет война, тем меньше людей возвращается. Если домой приедет 40, а лучше 50 процентов — это будет хорошим результатом», — отметил Гладун.