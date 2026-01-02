Украинский военный попробовал польский сухпаек: что его больше всего удивило

Сухпаек (иллюстративное фото)

Украинский военнослужащий, автор популярного TikTok-канала «Ревизор рекомендует», протестировал суточный набор питания армии Польши. Несмотря на богатую комплектацию и качественные напитки, одно из основных блюд получило критически низкую оценку — всего 2 из 10 баллов.

Об этом он опубликовал в своем видео в TikToк.

Общие впечатления и комплектация

По словам автора обзора, польский сухпай рассчитан на сутки, однако его объема может хватить даже на два дня в условиях ограниченной поставки. Военный отметил «сильную» комплектацию набора, куда входят:

Три пачки мягких соленых и сладких крекеров;

Напитки: чай, кофе и горячий шоколад (последний обозреватель назвал топчиком);

Полевая печка, пакеты для разогрева пищи и столовые приборы (вилка, нож, ложка).

Тест основных блюд: от восхищения к разочарованию

Военный оценивал блюда по десятибалльной шкале, обратив внимание на вкус и качество ингредиентов.

Чили кон карне с рисом и говядиной (9/10) — блюдо оказалось вкусным даже в холодном виде. Автор подчеркнул наличие «настоящего мяса», хотя заметил, что большое количество бобов — на любителя.

Спагетти Болоньезе (2/10) — эта позиция стала главным разочарованием. Макароны слиплись в однородную массу, вкус был невнятным, а заявленный сыр совсем не ощущался. Единственным плюсом блюда военный назвал мясо.

Сладкая часть пайка включала злаковый батончик (очень жесткий, но вкусный), арахисовую пасту, а также джемы из гуаявы и персика. Обозреватель отметил, что десерты отлично дополняют большое количество крекеров в наборе.

Реакция аудитории

Видео вызвало оживленное обсуждение в сети. Некоторые пользователи отметили, что тестировать блюда без разогрева некорректно, а другие усомнились в подлинности набора из-за наличия надписей на украинском языке. В то же время многие комментаторы сравнили польский сухпай с американским (MRE), отметив схожесть их комплектации.

