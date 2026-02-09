Украинцы запаслись энергией больше, чем потребляет Киев в морозы: эксперт объяснил

Генератор / © ТСН.ua

По состоянию на конец января 2026 суммарная мощность зарядных станций, установленных в домах и офисах украинцев, достигла более 3 ГВт. Это фактически равно генерации Южноукраинской атомной электростанции. Для сравнения: в периоды сильных морозов весь Киев потребляет около 2 ГВт, что на треть меньше потенциальной мощности накопителей, уже имеющих граждане и бизнес.

Об этом сообщил Валерий Яковенко, соучредитель компании DroneUA для Delo.ua.

По его словам, общая емкость рынка резервных источников питания оценивается в 1,6 ГВт-ч, а абсолютным лидером сегмента является бренд EcoFlow, на долю которого приходится 62% рынка.

Потребительские предпочтения: от квартир до крупного бизнеса

По словам эксперта, спрос на станции зависит от стабильности энергосистемы. В спокойные периоды наиболее популярны модели емкостью 256–1000 Вт-час. Однако во время блекаутов фокус смещается на более мощные решения (1000–2000 Вт-час), способные поддерживать работу всего дома. В свою очередь, бизнес создает энергонезависимые узлы мощностью до 90 кВт-ч, часто сочетая их с генераторами для защиты критической инфраструктуры, в частности в IT-секторе.

Несмотря на стабильность официальных цен, на рынке фиксируется активность перекупщиков. Из-за постоянных атак на энергосистему и ажиотажный спрос новые партии товара часто выкупаются для дальнейшей перепродажи с большой наценкой.

«Кроме того, учитывая дефицит производства и длинную логистику морем, появляются позиции в стоимость которых закладывается авиа доставка, такие решения дороже на 20-30% за счет повышенной импортной стоимости, но даже эти позиции являются также предметом внимания спекуляции на уровне повышенного спроса», — отмечает Яковенко.

Добавил, что большинство покупателей ориентируется на бюджет 20–30 тыс. грн. А в периоды кризисов растет спрос на модели стоимостью 50–80 тыс. грн. Системный рост рынка энергонезависимых технологий в Украине продолжается с 2021 г., а первый масштабный пик потребления был зафиксирован в октябре 2022 г. после начала массированных атак на инфраструктуру.

Напомним, эксперты портала Yanko Design определили портативные зарядные станции среднего уровня как наиболее рациональный выбор для обеспечения энергонезависимости квартир и частных домов.

Ранее сообщалось, что суммарная мощность домашних зарядных станций, установленных украинцами в собственных квартирах и домах во время длительного отключения света, уже приближается к 0,5 гигаватта. Речь идет не о повербанках, а о полноценных зарядных станциях типа «экофлоу».

К слову, Центр стратегических коммуникаций подготовил полное руководство для украинцев, как пережить блекауты этой зимой.