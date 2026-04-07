Украину накрыли отключение света: какие области остались без электричества
Сегодня сразу несколько областей остались без света. В частности, обесточения произошли из-за сильного ветра.
Во вторник, 7 апреля, в ряде областей Украины произошли отключения света. Причина — российские обстрелы и неблагоприятные погодные условия.
Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».
Из-за ситуации в системе энергетики призвали к экономному энергопотреблению во всех регионах Украины. В частности, просят ограничить использование электроприборов с 18:00 до 22:00.
Удары по энергообъектам
Армия РФ не перестает атаковать дронами, ракетой и артиллерией энергетическую инфраструктуру. Из-за обстрелов произошло обесточение в нескольких областях: в Донецкой, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Одесской.
«Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, осуществляются аварийно-восстановительные работы», — отметили в компании.
Последствия непогоды
Ночью ряд регионов покрыли неблагоприятные погодные условия: дождь, сильные порывы ветра. Сегодня утром полностью или частично обесточены более 170 населенных пунктов в девяти областях — Киевской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской.
Как сообщалось, накануне, 6 апреля, в пяти областях Украины исчез свет из-за ракетных и дроновых атак на энергообъекты. Самая сложная ситуация сложилась на Черниговщине, где было четыре попадания по объектам энергетики. Половина региона осталась без электричества.
Кроме того, вчера в ряде областей и в Киеве ввели аварийные отключения света. Ограничения были вынужденными — из-за сложной ситуации в энергосистеме.