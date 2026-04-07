Украину накрыли отключение света: какие области остались без электричества

Отключение света.

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 7 апреля, в ряде областей Украины произошли отключения света. Причина — российские обстрелы и неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

Из-за ситуации в системе энергетики призвали к экономному энергопотреблению во всех регионах Украины. В частности, просят ограничить использование электроприборов с 18:00 до 22:00.

Реклама

Удары по энергообъектам

Армия РФ не перестает атаковать дронами, ракетой и артиллерией энергетическую инфраструктуру. Из-за обстрелов произошло обесточение в нескольких областях: в Донецкой, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Одесской.

«Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, осуществляются аварийно-восстановительные работы», — отметили в компании.

Последствия непогоды

Ночью ряд регионов покрыли неблагоприятные погодные условия: дождь, сильные порывы ветра. Сегодня утром полностью или частично обесточены более 170 населенных пунктов в девяти областях — Киевской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской.

Как сообщалось, накануне, 6 апреля, в пяти областях Украины исчез свет из-за ракетных и дроновых атак на энергообъекты. Самая сложная ситуация сложилась на Черниговщине, где было четыре попадания по объектам энергетики. Половина региона осталась без электричества.

Реклама

Кроме того, вчера в ряде областей и в Киеве ввели аварийные отключения света. Ограничения были вынужденными — из-за сложной ситуации в энергосистеме.