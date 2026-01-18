В Харькове развлечения на тюбинге закончились смертью 70-летней женщины

В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге

В Харькове 70-летняя женщина получила смертельные травмы во время катания с горки.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Сегодня, 18 января, около 14:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины в Немышлянском районе города Харькова. Тело находилось на снегу, неподалеку был обнаружен тюбинг для катания.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и установили личность погибшей. Ею оказалась 70-летняя женщина. Предварительно установлено, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки.

По данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «несчастный случай».

В местных пабликах отмечалось, что женщина сама каталась на тюбинге и потеряла сознание. Она умерла до прибытия скорой. Похоже, женщина неплохо выглядела на возраст, ведь в пабликах было указано, что ей примерно 55 лет. И только полиция уточнила, что погибшей на самом деле 70.

Напомним, что минувшей ночью в Харькове «Шахед» попал в частный дом, в результате чего есть погибшая и пострадавшие.