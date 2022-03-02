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В Харькове враг нанес удар по казармам летного училища

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В Харькове враг нанес удар по казармам летного училища

Про все - Черкассы

Казармы горят.

В Харькове был так же нанесен воздушный удар по казармам лётного училища на Клочковской, 228. 

Об этом сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко. 

Казармы горят.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 198
  • боевые бронированные машины — 846
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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