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В Харькове враг нанес удар по казармам летного училища

В Харькове враг нанес удар по казармам летного училища

Казармы горят.

В Харькове был так же нанесен воздушный удар по казармам лётного училища на Клочковской, 228.

Об этом сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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Казармы горят.