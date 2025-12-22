В Виннице группа подростков напала на парня с макияжем: детали и реакция полиции (видео)

Избиение / © pexels.com

В центре Винницы вечером 21 декабря группа подростков напала на парня, на чьем лице был макияж. Полиция начала расследование по факту драки.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и полиция Винницкой области.

По данным пабликов, из-за нападения на парня с макияжем в Виннице он получил телесные повреждения.

Конфликт начался именно из-за внешности парня — его начали оскорблять. В ответ он достал газовый баллончик и применил его рядом с девушкой. Вещество попало ей в глаза. После этого инцидент перерос в драку.

На опубликованном в Сети видео видно, как вечером на улице группа парней и девушка валят пострадавшего на землю, бьют его руками и ногами. На другом ролике стычка продолжается уже в каком-то помещении: парень применяет газовый баллончик и его дальше избивают.

На инцидент отреагировала областная полиция. Там проинформировали, что стычка с участием подростков вечером 21 декабря произошла в одном из торговых центров Винницы. В результате инцидента пострадал 16-летний парень.

Следователи Винницкого районного управления полиции расследуют уголовное производство по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет заключения.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников правонарушения и обстоятельства преступления.

К слову, в Павлограде правоохранители начали уголовное производство по факту пыток 14-летней девочки группой подростков. Инцидент получил огласку после того, как фигуранты сняли избиение и унижение ребенка на камеру и распространили видео в соцсетях.