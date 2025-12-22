- Дата публикации
В Виннице группа подростков напала на парня с макияжем: детали и реакция полиции (видео)
Конфликт из-за внешности в центре Винницы перерос в массовую драку с применением газового баллончика.
В центре Винницы вечером 21 декабря группа подростков напала на парня, на чьем лице был макияж. Полиция начала расследование по факту драки.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы и полиция Винницкой области.
По данным пабликов, из-за нападения на парня с макияжем в Виннице он получил телесные повреждения.
Конфликт начался именно из-за внешности парня — его начали оскорблять. В ответ он достал газовый баллончик и применил его рядом с девушкой. Вещество попало ей в глаза. После этого инцидент перерос в драку.
На опубликованном в Сети видео видно, как вечером на улице группа парней и девушка валят пострадавшего на землю, бьют его руками и ногами. На другом ролике стычка продолжается уже в каком-то помещении: парень применяет газовый баллончик и его дальше избивают.
На инцидент отреагировала областная полиция. Там проинформировали, что стычка с участием подростков вечером 21 декабря произошла в одном из торговых центров Винницы. В результате инцидента пострадал 16-летний парень.
Следователи Винницкого районного управления полиции расследуют уголовное производство по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет заключения.
Сейчас правоохранители устанавливают всех участников правонарушения и обстоятельства преступления.
К слову, в Павлограде правоохранители начали уголовное производство по факту пыток 14-летней девочки группой подростков. Инцидент получил огласку после того, как фигуранты сняли избиение и унижение ребенка на камеру и распространили видео в соцсетях.