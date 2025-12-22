В Житомирской области объявляли радиационную тревогу

Радиационная тревога / © Архів

В Житомирской области в ночь на 22 декабря было зафиксировано объявление радиационной тревоги. Соответствующее сообщение появилось в системе оповещения для Житомирского района около 00:54.

Причины оглашения радиационной опасности официально не объяснялись. Информации о повышении радиационного фона, чрезвычайных происшествиях или угрозе для населения по состоянию на данный момент не поступало.

Власти и профильные службы ситуацию публично не комментировали.

