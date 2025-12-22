ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
В Житомирской области объявляли радиационную тревогу

В ночь на 22 декабря в Житомирской области на короткое время объявляли радиационную тревогу, однако официальных объяснений по ее причинам не поступало.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Радиационная тревога

Радиационная тревога / © Архів

В Житомирской области в ночь на 22 декабря было зафиксировано объявление радиационной тревоги. Соответствующее сообщение появилось в системе оповещения для Житомирского района около 00:54.

Причины оглашения радиационной опасности официально не объяснялись. Информации о повышении радиационного фона, чрезвычайных происшествиях или угрозе для населения по состоянию на данный момент не поступало.

Власти и профильные службы ситуацию публично не комментировали.

Волонтеры вблизи Чернобыльской зоны отчуждения зафиксировали собак с шерстью необычного синего оттенка, хотя животные кажется активными и здоровыми. Эксперты говорят, что «ничего удивительного» в этом нет. Вероятная причина — контакт с промышленными остатками, например медным купоросом или реагентами из заброшенных биотуалетов.

Дата публикации
