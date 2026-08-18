Воздушная разведка / © Український мілітаристичний портал

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Благодаря стремительному развитию технологий и расширению доступа к спутниковым данным, военнослужащие Вооруженных сил Украины на передовой имеют возможность получать высокодетализованные снимки орбитальной разведки почти в реальном времени.

Как пишет The New York Times, если год назад на передачу снимков через бюрократические цепочки уходили дни, то сейчас бойцы получают данные за 15 минут — часы, что позволяет оперативно поражать даже мобильные цели, такие как группы пилотов БпЛА, склады и вражеская техника.

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Издание приводит в пример работу бойцов 422 отдельного батальона беспилотных систем. С помощью мобильных командных пунктов, оснащенных портативными консолями (в частности, разработками нидерландской компании Bravo1Alpha) и прямой связью с коммерческими спутниками, бойцы самостоятельно анализируют изменения рельефа, обнаруживают замаскированные объекты, прокладывают маршруты и корректируют удары.

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Ключевые факторы и последствия применения новой технологии:

Масштабирование орбитальной разведки: Частные компании, такие как Vantor, расширили свои группировки спутников. Это позволяет сканировать украинский участок фронта до 15 раз в день и анализировать малейшие изменения от новых следов гусениц в лесополосах до вырубленных деревьев.

Разрушение логистики и ПВО врага: Спутниковое наведение сыграло решающую роль в изоляции оккупированного Крыма. В частности, были уничтожены паромные переправы, логистические узлы, дорогостоящие комплексы ПВО, а также станции радиоэлектронной борьбы в Запорожской области, пытавшиеся глушить сигналы Starlink.

Изменение характера боевых действий: Поскольку разведывательные дроны (ISR) часто подвергаются воздействию враждебного РЭБ или сбиваются, спутники стали главным фронтиром разведки. Из-за высокой точности ударов ВСУ российская армия больше не рискует держать технику или подразделения купно: как отмечают военные, передовую тяжелую бронетехнику РФ не видели уже месяцами, ведь враг прячет ее глубоко в укрытиях.

Эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) называют этот процесс «настоящей революцией в военных технологиях», что лишает российские войска возможности незаметно перегруппироваться или прятать свои подразделения в тылу.

Ранее воздушная разведка сообщила, что Россия массово разворачивает новые базы у границ с Украиной: под ударом западные области и территории НАТО.

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