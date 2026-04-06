Зеленский раскрыл направления фронта, где Россия сконцентрировала наибольшие усилия

Наивысшую концентрацию наступательных сил российской армии зафиксировали на Александровском и Покровском направлениях. Именно на этих участках идет наиболее интенсивное противодействие со стороны украинских подразделений.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Ситуация на передовой и дальнобойные удары

По словам главы государства, основное внимание военного руководства сейчас приковано к районам, где противник пытается давить сильнее всего. Кроме ситуации непосредственно на линии столкновения, президенту доложили о результатах «дипстрайков» — дальнобойных ударов, оказывающих экономическое влияние на агрессора. Было подчеркнуто, что подобные действия обеспечивают реальное сокращение российских нефтяных доходов.

Владимир Зеленский утвердил с военным командованием план дальнейших действий. Он отметил важность синхронизации военных успехов с дипломатическими усилиями на международной арене.

«Важно, чтобы сильные украинские позиции на фронте и в дальнобойности работали и на усиление наших позиций в дипломатии и разноплановых отношениях с партнерами. Именно так и происходит. Украина защищает себя и демонстрирует способность усиливать безопасность других», — подытожил президент.

Ранее Александр Сырский сообщал, что на Александровском направлении наступательные действия Сил обороны Украины продолжаются с конца января. В ходе этой операции возобновили контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя — в Запорожской.

Кроме того, Россия все еще пытается захватить новые территории, чтобы создать «буферные зоны» у границы и продвинуться на Донбассе и Запорожской области. Однако ВСУ сдерживают врага, а иногда даже сами уходят в контрнаступление.

Продвижение российских войск на фронте с начала года резко замедлилось, и украинские силы продолжают перехватывать инициативу на разных направлениях.