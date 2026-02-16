Зеленский сделал важное заявление об обмене территориями: что должны сделать США

Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему вопрос гарантий безопасности для Украины является первоочередным и его нельзя отложить «на потом». По его словам, украинское общество не готово верить абстрактным обещаниям, поскольку слишком дорого страна уже заплатила за предыдущие гарантии.

Об этом Зеленский сказал в интервью для Politico.

Президент подчеркнул, что требовать компромисса от людей, которые находятся под ударами и не являются агрессорами, несправедливо. Особенно без четкого ответа, что именно они получат взамен.

«Если вы хотите компромисс от людей, которые под ударами, которые сами не агрессоры, что вы им даете? Они никому не доверяют. Они никому не доверяют, потому что у нас был Будапештский меморандум. Это были гарантии безопасности. Мы отдали наше ядерное и другое оружие. Много самолетов — десятки. Мы отдали их и получили гарантии безопасности суверенитета и независимости».

Глава государства подчеркнул, что исторический опыт научил украинцев быть реалистами, а не жить иллюзиями.

«В итоге у нас нет этого оружия, и у нас нет гарантий безопасности. Никто не защищал нашу независимость. Это правда. И именно поэтому понятно, почему люди не доверяют. Они не живут в мире фантазий. Они — реалисты, и они многое потеряли: своих родных, свои дома, свой образ жизни», — отметил глава государства.

В связи с этим, по словам президента, первоочередным должно быть четкое и понятное оформление гарантий безопасности от партнеров, в том числе от Соединенных Штатов Америки. И только после этого можно говорить о каких-то политических компромиссах.

«Именно поэтому люди должны увидеть, какими будут гарантии безопасности. Что будет, если Россия придет? Многие из них спрашивают не: "Что будет, если они придут?" Они спрашивают: "Что будет, когда они придут снова?" Потому что они уверены, что россияне придут снова. И они просто говорят: "Нет, мы не будем бежать. Мы просто хотим услышать, что это означает. Какая цена? Что означают гарантии безопасности от мирового лидера — Соединенных Штатов Америки?"», — отметил украинский лидер.

Он отметил, что американцы готовят гарантии безопасности.

«Но они сказали: сначала — этот обмен территориями или что-то такое, а потом гарантии безопасности. Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности. Второе. То, что мы готовы к компромиссу, не значит, что мы отдадим наши территории. На какой компромисс мы готовы? Не на тот, который позволит России быстро восстановиться и снова прийти и оккупировать нас. Это важно», — убежден президент.

Зеленский особо отметил, что гарантии безопасности начнут действовать после через решение Конгресса США. По его убеждению, именно сильный и четкий сигнал от Вашингтона и европейских партнеров способен вернуть людям чувство защищенности. В чем причина страха партнеров — Зеленский не понимает.

«Мы можем подписать с лидерами документ о гарантиях безопасности для Украины. Это сильный сигнал для людей: Америка будет помогать и поддерживать, с вами будут европейцы, если Россия снова придет. А потом можете говорить с украинцами о том, к чему они готовы», — считает лидер.

Украина, подытожил президент, благодарна всем союзникам, которые поддерживают ее в войне против России и помогают дипломатически приближать справедливое завершение войны.

Гарантии безопасности от США: сработают ли

Как написали в ISW, Кремль не собирается соблюдать будущие договоренности, даже если они подкреплены гарантиями безопасности от США или НАТО.

Россия планирует признать какие-либо мирные соглашения недействительными, если они заключены с невыгодным ей правительством Украины. Кремль активно продвигает тезис о «нелегитимности украинской власти», чтобы затем объявить соглашения с ней «необязательными». Москва работает над юридической основой для будущих претензий и повторного применения силы.

Кремлевские элиты формируют аргументацию для дальнейшей агрессии, включая манипуляции вокруг выборов в Украине, чтобы иметь повод отказаться от соглашений и повторно напасть в будущем.

ISW приводит исторические примеры, как Москва уже раньше использовала соглашения (например, Минские договоренности или Будапештский меморандум) не для мира, а для перегруппировки и последующей агрессии. И, похоже, враг пытается «провернуть» это и сейчас.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно гарантий безопасности для государства. Этим документом запускается подготовка международных соглашений о долгосрочных обязательствах по безопасности партнеров и механизмах реагирования в случае повторной агрессии со стороны Россия.

Власти подчеркивают: гарантии должны быть конкретными и юридически оформленными. Кроме того, участие США является определяющим для обеспечения устойчивого мира.