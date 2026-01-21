Россия бьет издалека: что известно о "длинной руке" российской авиации

Ракеты / © ТСН.ua

Управляемые авиационные ракеты Р-37М и Р-77-1 на сегодняшний день составляют основу боекомплекта российской истребительной авиации. Именно эти боеприпасы являются главным инструментом, посредством которого враг пытается контролировать украинское небо. Преимущество в высоте и дальности пуска позволяет россиянам атаковать самолеты Воздушных сил ВСУ, оставаясь в относительной безопасности.

Об этом пишет Militarnyi.

Ракета средней дальности Р-77 (экспортное название РВВ-АЭ, кодовое имя НАТО AA-12 Adder) была создана как ответ на американскую AIM-120 AMRAAM. Ее главная особенность — высокая маневренность, что делает ее крайне опасной для истребителей в ближнем и среднем бою.

Ключевые характеристики Р-77-1:

Дальность: до 110 км (модернизированная версия).

Особенность конструкции: решетчатые аэродинамические рули в хвостовой части, обеспечивающие маневренность.

Наведение: активная радиолокационная головка самонаведения (ГСН), позволяющая ракете самостоятельно «искать» цель на финальном участке.

Несмотря на то, что номинальная дальность Р-77 меньше, чем у ее «старшего брата» Р-37М, она представляет огромную угрозу из-за способности поражать высокоманевренные цели с перегрузкой до 12 G.

Интересно, что после распада СССР России пришлось фактически заново создавать производство этих ракет, поскольку ключевые компоненты (например, ГСН) производились на киевских предприятиях «Арсенал» и «Луч».

«Длинная рука» Кремля

Ракета большой дальности Р-37М (кодовое имя НАТО AA-13 Axehead) — это оружие, предназначенное для уничтожения целей на экстремальных дистанциях. Первоначально разработанная для перехватчиков МиГ-31, сейчас она интегрирована и на Су-35С.

Чем опасна Р-37М:

Рекордная дальность: заявлено до 300 км (при запуске с большой высоты).

Скорость: гиперзвуковая (до 6 Махов).

Назначение: уничтожение стратегических бомбардировщиков, самолетов ДРЛО (AWACS) и истребителей, не успевших сманеврировать.

Именно Р-37М позволяет российским пилотам атаковать украинские самолеты, не входя в зону действия нашей ПВО. По данным разведки США, существует возможность разработки версии этой ракеты с тактическим ядерным зарядом.

Реальность против «бумажных» характеристик

Эксперты отмечают: заявленные Россией максимальные дальности пуска часто являются маркетинговым ходом. Реальная эффективная дальность стрельбы в боевых условиях значительно меньше.

«Практика показывает, что почти каждый вылет украинской авиации сопровождается пуском российских ракет. Однако в абсолютном большинстве случаев нашим пилотам удается увернуться и выполнить задачу», — отмечают аналитики.

Это достигается благодаря активному маневрированию на предельно малых высотах, использованию рельефа местности, героизму и мастерству украинских летчиков.

Однако устаревшие системы предупреждения об облучении на советских самолетах ВСУ значительно усложняют выживаемость. Именно поэтому получение современных западных истребителей (F-16, Gripen, Rafale) с совершенными системами РЭБ и обнаружения критически важно для нивелирования российского преимущества в воздухе.

