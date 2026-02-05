Ежедневно 50 грамм: ученые назвали главный продукт для здоровья мозга

Ежедневное употребление жирного сыра защищает мозг от деменции и болезни Альцгеймера

Все гурманы, которые годами отказывали себе в жирных молочных продуктах из-за страха перед холестерином и лишним весом, теперь могут наконец наслаждаться сыром, маслом и сливками. Ученые из Лундского университета в Швеции выяснили, что потребление жирного сыра и сливок существенно снижает вероятность развития когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Результаты своей 25-летней работы, охватившей более 27 тысяч участников, исследовательская группа опубликовала на официальном сайте университета.

Пять кусочков для ясного ума

Исследователи обнаружили четкую закономерность: люди, которые ежедневно съедали 50 граммов сырой жирностью более 20%, имели на 13% более низкий риск развития деменции по сравнению с теми, кто употреблял менее 15 граммов. Если перевести это в понятные порции, то речь идет примерно о пяти стандартных слайсе сыра в день, которые могут стать вкусной профилактикой для здоровья мозга.

Особенно впечатляют данные о сосудистой деменции: среди любителей жирного сыра риск заболеть ею был ниже на 29%. Также ученые зафиксировали положительное влияние на профилактику болезни Альцгеймера, однако этот эффект наблюдался только у пациентов, которые не имели специфического генетического фактора риска (вариант гена APOE e4).

Сливки тоже в списке «лекарств»

Неожиданно полезными оказались и жирные сливки (30-40% жирности), так часто критикующие диетологи. Те участники эксперимента, которые добавляли в свой рацион 20 граммов сливок ежедневно, продемонстрировали на 16% более низкий риск развития слабоумия, чем те, кто полностью исключил этот продукт.

Автор исследования Эмили Сонестедт объясняет этот феномен тем, что ферментированные молочные продукты, такие как сыр и йогурт, оказывают положительное влияние на здоровье сосудов, что напрямую связано со здоровьем мозга. В отличие от обезжиренных аналогов именно полноценные жирные продукты демонстрируют защитный эффект, подтверждая новые шведские диетические рекомендации о пользе ежедневного употребления натуральной «молочки» естественной жирности.

