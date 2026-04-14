Вибух

Щонайменше 10 людей загинули та близько 40 отримали поранення у вівторок після вибуху котла на електростанції в центральному індійському штаті Чхаттісгарх.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема, Xinhua.

Інцидент стався на електростанції Vedanta у селі Сінгітараї округу Сакті, приблизно за 228 км на північний схід від міста Райпур — адміністративного центру штату.

За даними поліції, які цитують місцеві телеканали, вибух забрав життя щонайменше десяти працівників, а понад 40 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості. Частину постраждалих госпіталізовано, стан деяких оцінюється як критичний.

Також повідомляється, що деякі робітники можуть залишатися заблокованими під завалами, тому не виключається зростання кількості жертв.

Що відомо про вибух — деталі

Після вибуху на місце події оперативно прибули підрозділи поліції, пожежної служби, швидкої допомоги та служби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Рятувальні роботи тривають.

Попередньо встановлено, що вибух стався близько 14:30 за місцевим часом у трубі котла під час обідньої перерви працівників. На оприлюднених кадрах видно густий дим над територією підприємства.

Місцева влада розпочала розслідування. У ЗМІ зазначають, що промислові аварії в Індії є доволі поширеними через недотримання правил безпеки на підприємствах.

