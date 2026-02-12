ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Африка розпадається на два континенти: де з’явиться новий океан

Земна кора в регіоні Афар уже настільки тонка, що частина ландшафту розташована нижче рівня моря, щойно долина опуститься достатньо низько, морська вода хлине всередину, утворюючи новий океанський басейн.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
На Землі може з'явитися новий океан

На Землі може з’явитися новий океан / © Pixabay

Згідно з новими дослідженнями, Африка поступово розривається вздовж гігантської тріщини. Через мільйони років це призведе до появи нового океану між двома новими континентами.

Про це йдеться у статті Newsweek.

Тектонічний розлом: як це працює

Розкол відбувається вздовж Східно-Африканського рифту (EAR). Тут сомалійська літосферна плита (східна частина Африки) відходить від більшої нубійської плити, яка утворює решту континенту.

Процес надзвичайно повільний — плити зміщуються лише на кілька міліметрів на рік. Проте на півночі, у регіоні Афар (Ефіопія), ситуація виглядає найбільш видовищно. Тут розташоване так зване «трійне з’єднання», де сходяться три тектонічні розломи: Ефіопський, Червоного моря та Аденської затоки.

Коли чекати на новий океан?

Земна кора в регіоні Афар уже настільки тонка, що частина ландшафту розташована нижче рівня моря. Науковці пояснюють: щойно долина опуститься достатньо низько, морська вода хлине всередину, утворюючи новий океанський басейн.

«Швидкість розширення найбільша на півночі, тому саме там ми побачимо формування нових океанів у першу чергу», — зазначає геофізик з Virginia Tech Сара Стемпс.

Що кажуть останні дослідження?

  • Магнітні дані: Новий аналіз даних 1960-х років, опублікований у Journal of African Earth Sciences, свідчить, що Африка та Аравія розійшлися першими, а африканський рифт пішов слідом під дією «суперплюму» — висхідного потоку гарячої магми.

  • «Серцебиття» Землі: Дослідження в Nature Geoscience припускає, що процес розколу підживлюється пульсуючими потоками розплавленої породи з глибин планети. Геологи називають ці імпульси «серцебиттям» Землі.

Хоча до повного розділення континентів пройдуть десятки мільйонів років, наслідки розлому відчутні вже зараз у вигляді сейсмічної та вулканічної активності, що впливає на життя людей у регіоні.

Цікавий факт: Східно-Африканський рифт простягається на понад 3 500 кілометрів — від Червоного моря до Мозамбіку.

Раніше ми писали про те, як вчені розкрили таємницю гігантської океанічної западини в Атлантиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie