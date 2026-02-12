Африка розпадається на два континенти: де з’явиться новий океан

На Землі може з’явитися новий океан / © Pixabay

Реклама

Згідно з новими дослідженнями, Африка поступово розривається вздовж гігантської тріщини. Через мільйони років це призведе до появи нового океану між двома новими континентами.

Про це йдеться у статті Newsweek.

Тектонічний розлом: як це працює

Розкол відбувається вздовж Східно-Африканського рифту (EAR). Тут сомалійська літосферна плита (східна частина Африки) відходить від більшої нубійської плити, яка утворює решту континенту.

Реклама

Процес надзвичайно повільний — плити зміщуються лише на кілька міліметрів на рік. Проте на півночі, у регіоні Афар (Ефіопія), ситуація виглядає найбільш видовищно. Тут розташоване так зване «трійне з’єднання», де сходяться три тектонічні розломи: Ефіопський, Червоного моря та Аденської затоки.

Коли чекати на новий океан?

Земна кора в регіоні Афар уже настільки тонка, що частина ландшафту розташована нижче рівня моря. Науковці пояснюють: щойно долина опуститься достатньо низько, морська вода хлине всередину, утворюючи новий океанський басейн.

«Швидкість розширення найбільша на півночі, тому саме там ми побачимо формування нових океанів у першу чергу», — зазначає геофізик з Virginia Tech Сара Стемпс.

Що кажуть останні дослідження?

Магнітні дані: Новий аналіз даних 1960-х років, опублікований у Journal of African Earth Sciences, свідчить, що Африка та Аравія розійшлися першими, а африканський рифт пішов слідом під дією «суперплюму» — висхідного потоку гарячої магми.

«Серцебиття» Землі: Дослідження в Nature Geoscience припускає, що процес розколу підживлюється пульсуючими потоками розплавленої породи з глибин планети. Геологи називають ці імпульси «серцебиттям» Землі.

Хоча до повного розділення континентів пройдуть десятки мільйонів років, наслідки розлому відчутні вже зараз у вигляді сейсмічної та вулканічної активності, що впливає на життя людей у регіоні.

Реклама

Цікавий факт: Східно-Африканський рифт простягається на понад 3 500 кілометрів — від Червоного моря до Мозамбіку.

Раніше ми писали про те, як вчені розкрили таємницю гігантської океанічної западини в Атлантиці.