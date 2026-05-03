Безпілотники нібито летіли на Санкт-Петербург: у Ленобласті чули вибухи та звуки БПЛА
У Росії заявляють про нічну активність безпілотників поблизу Санкт-Петербурга, однак офіційного підтвердження атаки наразі немає.
У ніч проти 3 травня мешканці Ленінградської області РФ повідомили про звуки прольоту безпілотників та вибухи у кількох районах. За їхніми словами, дрони нібито рухалися у напрямку Санкт-Петербурга.
Про це пишуть російські Telegram-канали, зокрема SHOT. Очевидці зазначають, що в небі було чутно характерний звук БПЛА, після чого пролунали кілька вибухів.
На тлі цих повідомлень у Росії вводили тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків у низці аеропортів. Зокрема, обмеження діяли в аеропорту Пскова та петербурзькому Пулково.
Водночас російська влада офіційно не підтверджувала факт атаки безпілотників на Санкт-Петербург або область. Інформація про можливі наслідки також відсутня.
