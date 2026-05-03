Світ
Безпілотники нібито летіли на Санкт-Петербург: у Ленобласті чули вибухи та звуки БПЛА

У Росії заявляють про нічну активність безпілотників поблизу Санкт-Петербурга, однак офіційного підтвердження атаки наразі немає.

Санкт-Петербург

У ніч проти 3 травня мешканці Ленінградської області РФ повідомили про звуки прольоту безпілотників та вибухи у кількох районах. За їхніми словами, дрони нібито рухалися у напрямку Санкт-Петербурга.

Про це пишуть російські Telegram-канали, зокрема SHOT. Очевидці зазначають, що в небі було чутно характерний звук БПЛА, після чого пролунали кілька вибухів.

На тлі цих повідомлень у Росії вводили тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків у низці аеропортів. Зокрема, обмеження діяли в аеропорту Пскова та петербурзькому Пулково.

Водночас російська влада офіційно не підтверджувала факт атаки безпілотників на Санкт-Петербург або область. Інформація про можливі наслідки також відсутня.

Нагадаємо, що раніше на Москву знову летів безпілотник

