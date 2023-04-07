Британська компанія під час війни продала Росії електроніки на $1,2 млрд - Financial Times

Британська компанія Mykines Corporation, яка зареєстрована у північному передмісті Лондона, організувала продаж електроніки в Росію на суму близько 1,2 мільярда доларів після повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Про це інформує видання Financial Times.

У повідомленні вказується, що Mykines Corporation LLP вказана в російських документах як така, що відправляла вантажі, включаючи напівпровідники, сервери, ноутбуки, комп’ютерні компоненти, телекомунікаційне мережеве обладнання та побутову електроніку. У записах перераховані бренди від Huawei і H3C до Intel, AMD, Apple і Samsung.

Згідно з документами, принаймні 982 мільйони доларів товарів, зазначених як відправлені Mykines, підлягають обмеженням на експорт британськими компаніями або особами до Росії.

Продаж цих товарів у Росію без дозволу влади Великої Британії може означати порушення її санкцій, навіть попри те, що товари, які постачає Mykines, потрапили в Росію з інших країн — переважно Китаю.

"Ці висновки викликають сумніви щодо ефективності спроб придушити здатність Росії отримати критичні технології, які використовуються військово-промисловим комплексом країни", - зазначає видання.

Переважну більшість товарів отримала московська компанія Marsala. Зазначається, що дана компанія може бути тісно пов’язана з Merlion, великим дистриб’ютором техніки та електроніки у Росії.

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Один із контрагентів Marsala - компанія Microcontract, у якої є спільне підприємство з Інженерним центром Новгородського державного університету. Цей центр був запущений у співпраці з "Ростехом". Він веде дослідження, у тому числі в галузі авіації та безпілотних літальних апаратів.

"Усі підприємства, зареєстровані у Великій Британії, за законом зобовʼязані дотримуватися режиму санкцій щодо Росії. Ми дуже серйозно ставимося до потенційних порушень, але не обговорюємо деталі того, як ми застосовуємо торгові санкції у конкретних випадках", - заявив представник уряду Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії підозрює, що російські громадяни скористалися неналежними перевірками реєстру компаній у спробах відмити прибутки від війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що представники уряду Сполучених Штатів і очільників ЄС провели зустріч з керівниками компаній алмазної промисловості й торгівлі щодо запровадження санкцій проти алмазної індустрії Росії.

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