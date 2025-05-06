Чатів більше, ніж думали: Гегсет використовував Signal для координації дій Пентагону

Піт Гегсет. / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет використовував додаток Signal для обговорення чутливих питань, пов’язаних із діяльністю Пентагону, значно ширше, ніж повідомлялось раніше.

Про це заявили джерела, знайомі з його управлінською практикою, пише The Wall Street Journal.

За словами співрозмовників, Гегсет брав участь щонайменше в десятці окремих чатів у Signal, які стосувалися його графіка, закордонних поїздок, виступів у ЗМІ та кадрових рішень. В окремих випадках він доручав інформувати іноземні уряди про військові операції через цей месенджер, а серед отримувачів були не лише помічники, а й члени родини, зокрема його дружина й брат.

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Повідомляється, що частину цих листувань публікував його військовий помічник, полковник морської піхоти Рікі Бурія. Саме він оприлюднив інформацію про американські удари по хуситах у Ємені в родинному чаті Signal. Деякі з повідомлень Гегсета, на думку джерел, містили особливо чутливі відомості — наприклад, інструкції союзникам щодо військових дій.

На тлі скандалу виконувач обов’язків генерального інспектора Пентагону Стівен Стеббінс розпочав розслідування. Зокрема, він перевіряє, чи було порушено правила збереження офіційної урядової документації — частина повідомлень могла бути втрачена.

Критики зазначають, що використання особистих пристроїв та месенджерів на кшталт Signal створює “непотрібні ризики” і може поставити під загрозу збереження службової інформації. Як зауважив колишній офіцер розвідки Марк Полімеропулос, хоча Signal і забезпечує шифрування, він не розрахований на збереження урядових записів відповідно до федеральних стандартів.

Директива Пентагону, ухвалена 2023 року, обмежує використання неурядових додатків — зокрема Signal — для ведення офіційних справ. У ній зазначено, що подібні платформи не повинні застосовуватись для передавання навіть конфіденційної, але несекретної інформації.

“Співробітники Міністерства оборони не будуть використовувати облікові записи, що не належать Міністерству, або особисті поштові скриньки, месенджери чи інші непублічні системи для офіційної комунікації”, — йдеться у документі. Однак наразі невідомо, чи мала платформа Signal спеціальний дозвіл для використання чиновниками Пентагону після публікації цієї директиви.

“Цей документ сам по собі не визначає правомірність того, що міністр Гегсет використовував Signal на особистому пристрої для передавання несекретної, але закритої інформації”, — пояснив Арам Гавур, професор права національної безпеки з Університету Джорджа Вашингтона.

Тим часом у Білому домі розгортається внутрішня боротьба: президент Трамп минулого тижня повідомив про намір усунути радника з нацбезпеки Майка Уолца. Той потрапив у немилість частково через власну роль у скандалі із Signal — саме він ненавмисно додав редактора The Atlantic до групи, в якій обговорювались удари США по Ємену. Очікується, що під час розгляду його кандидатури на посаду посла США в ООН, це питання знову постане.

Окрему увагу привернуло й те, що у чаті Signal, створеному Уолцом, Гегсет оприлюднив одну з найчутливіших частин плану операції — точний час ударів з використанням F-18, безпілотників MQ-9 Reaper і крилатих ракет Tomahawk, які були здійснені 15 березня. The Atlantic оприлюднив витяг зі стенограми цього обговорення.

Попри скандал, у неділю Трамп в ефірі NBC заявив, що довіряє міністру оборони. “Піт буде чудовий. Він чудово справляється”, — підкреслив президент, додавши, що наразі не шукає йому заміну.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що Піт Гегсет поділився секретними деталями атаки на Ємен у чаті з дружиною, братом та особистим адвокатом. Це вже другий подібний витік із Signal.