Депутатку вигнали з партії через відредаговане до невпізнання фото (до і після)

Політикиню з Роттердама вигнали з партії через фото, змінене ШІ настільки, що воно не відповідало реальності.

Віра Хмельницька
У Нідерландах депутатку виключили з партії після скандалу з відредагованим фото / © Pixabay

Нідерландську політикиню виключили з партії через надмірно відредаговане фото. Муніципальна депутатка відредагувала власне передвиборче фото настільки сильно, що стала практично невпізнаваною.

Про це пише Оdditycentral.

Йдеться про Патрицію Райхман, обраницю від одного з районів Роттердама. Вона опинилася в центрі скандалу після того, як з’ясувалося, що офіційне фото кандидатки було суттєво змінене за допомогою генеративного штучного інтелекту. На знімку жінка виглядала значно молодшою, ніж у реальності.

До і після: як змінилося обличчя депутатки після втручання ШІ

Фото депутатки до і після втручання ШІ Фото: Оdditycentral.

Сама Райхман наполягала, що на фото саме вона. За її словами, зображення просто покращили через низьку якість оригіналу. Вона також пояснила зміни у зовнішності прийомом ліків.

Після того як у мережі поширилися порівняльні фото — відредаговане і реальне — ситуація викликала хвилю критики. Попри це, політикиня продовжувала стверджувати, що виглядає значно молодшою за свій вік.

Її партія Leefbaar Rotterdam визнала, що фото було суттєво змінене і не відповідає дійсності. Партійці закликали Райхман добровільно скласти мандат, однак вона відмовилася. У результаті її виключили з партії.

У заяві політичної сили наголосили, що співпраця неможлива без довіри, а надана кандидаткою інформація, зокрема фото, не відповідала реальності.

Нагадаємо, ШІ стрімко погіршує пам’ять. Це виявили вчені, які представили результати шокувального дослідження. Вони довели, що використання штучного інтелекту в освітньому процесі може мати серйозні побічні ефекти.

Нове дослідження поставило під сумнів ефективність ChatGPT як інструменту для навчання.

