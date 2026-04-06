Депутатку вигнали з партії через відредаговане до невпізнання фото (до і після)
Політикиню з Роттердама вигнали з партії через фото, змінене ШІ настільки, що воно не відповідало реальності.
Нідерландську політикиню виключили з партії через надмірно відредаговане фото. Муніципальна депутатка відредагувала власне передвиборче фото настільки сильно, що стала практично невпізнаваною.
Про це пише Оdditycentral.
Йдеться про Патрицію Райхман, обраницю від одного з районів Роттердама. Вона опинилася в центрі скандалу після того, як з’ясувалося, що офіційне фото кандидатки було суттєво змінене за допомогою генеративного штучного інтелекту. На знімку жінка виглядала значно молодшою, ніж у реальності.
До і після: як змінилося обличчя депутатки після втручання ШІ
Сама Райхман наполягала, що на фото саме вона. За її словами, зображення просто покращили через низьку якість оригіналу. Вона також пояснила зміни у зовнішності прийомом ліків.
Після того як у мережі поширилися порівняльні фото — відредаговане і реальне — ситуація викликала хвилю критики. Попри це, політикиня продовжувала стверджувати, що виглядає значно молодшою за свій вік.
Її партія Leefbaar Rotterdam визнала, що фото було суттєво змінене і не відповідає дійсності. Партійці закликали Райхман добровільно скласти мандат, однак вона відмовилася. У результаті її виключили з партії.
У заяві політичної сили наголосили, що співпраця неможлива без довіри, а надана кандидаткою інформація, зокрема фото, не відповідала реальності.
