До Східної Європи прибудуть 10 тисяч військових НАТО: що відомо

У Європі 13 січня розпочнуться військові навчання НАТО Steadfast Dart 2025 (STDT25). Ці навчання стануть найбільшими за 2025 рік із реальним розгортанням формувань Об’єднаних сил реагування.

Про це повідомили Міністерство оборони Болгарії та командування Об'єднаних сил реагування (ARF).

Навчання НАТО Steadfast Dart 2025 відбудуться на території Болгарії, Греції та Румунії. Участь у них візьмуть близько 10 тис. військовослужбовців повітряних, сухопутних, морських сил і сил спеціальних операцій із Болгарії, Франції, Греції, Італії, Румунії, Словенії, Іспанії та Великої Британії. Окрім того, до навчань будуть залучені 17 кораблів, понад 20 літаків і гелікоптерів, 1500 одиниць військової техніки: танки, реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки, БМП та БТРи.

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Ці навчання Альянсу є першим широкомасштабним розгортанням Об'єднаних сил реагування від моменту їхнього створення 2024 року. Мета – перевірка можливостей і процедур розгортання, взаємодії між державами, що надають війська, і країнами, що приймають навчання. За легендою, перевірку готовності до швидкого розгортання сил проводитимуть під час умовного конфлікту з приблизно рівним за силою противником.

За словами заступника міністра оборони Великої Британії Люка Полларда, навчання Steadfast Dart демонструють непохитну відданість його країни НАТО та акцентують на лідерській ролі роль держави в Альянсі.

На навчання від Британії вирушить 730 одиниць військового транспорту: наземним шляхом, повітрям і морем.

"Оскільки ми наближаємося до трирічної річниці незаконного повномасштабного вторгнення Росії до України, ми повинні разом продовжувати зміцнювати нашу колективну оборону, щоб ефективно стримувати Путіна", – висловився Поллард.

До слова, у кінці грудня 2024 року представник НАТО Джеймс Аппатурай заявив, що країни Альянсу перебувають у ситуації реальної загрози атак з боку Росії. Йдеться про саботажі, підпали, гібридні атаки, які можуть призвести до значних втрат.

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