Кінець війни: Вірменія та Азербайджан підготували мирну угоду

Вірменський уряд погоджується з пропозиціями Азербайджану, зокрема щодо розміщення на кордоні третіх сил.

У Вірменії та Азербайджані узгодили остаточний текст мирної угоди, який повинен припинити тривалий конфлікт між двома сусідніми державами.

Про це повідомила вірменська служба "Радіо Свобода" з посиланням на МЗС Вірменії.

"Мирна угода готова до підписання. Республіка Вірменія готова починати консультації з Республікою Азербайджан стосовно дати й місця підписання угоди", – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства країни.

У МЗС Вірменії оголосили, що вірменський уряд погоджується з пропозиціями Азербайджану стосовно двох пунктів проєкту угоди про нормалізацію відносин, які досі не були погоджені.

Йдеться про пункти стосовно відкликання міжнародних позовів та стосовно відмови від розміщення на кордоні третіх сил.

Раніше азербайджанські ЗМІ з посиланням на очільника МЗС Азербайджану Джейхуна Байрамова повідомили про завершення перемовин з Вірменією стосовно тексту мирної угоди.

"На наступному етапі очікування Баку такі – Вірменія має внести поправки у свою конституцію, де все ще містяться територіальні претензії до Азербайджану", – зазначив Байрамов.

Чому воювали Азербайджан та Вірменія

Причиною збройного протистояння між двома країнами була спірна територія Карабаху. Вірменія та Азербайджан були у складі Радянського Союзу, а Карабах - автономією і контролювався Азербайджаном. Конфлікт між ними спалахнув наприкінці 1980-х, коли парламент Вірменії заявив про входження Карабаху до складу Вірменської РСР, з чим, звісно, не погодився Баку.

Уже в 1991-1993 роках виникла нова війна в Карабаху. Завершилася вона підписанням мирної угоди, відповідно до якої територія Нагірного Карабаху стала невизнаною республікою. Де-факто вона контролювалася Вірменією, а де-юре входила до складу Азербайджану. Відтоді збройні сутички були "замороженими".

Збройне протистояння загострилося 2022 року. Після опівночі у вівторок, 13 вересня, держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.

У вересні 2023 року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Карабаху.

У Вірменії висловили обурення діями російських миротворців. Мовляв, вони зрадили вірмен та не втручаються у конфлікт, а навпаки – сприяють Азербайджану.

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що його країна не буде воювати за Карабах. Крім того, він звинуватив Азербайджан у спробі втягнути Вірменію у війну.

Нагадаємо, у Вірменії викрили спробу державного перевороту, який планувала здійснити група із семи осіб шляхом узурпації влади із застосуванням насилля. Заколотники проходили навчання на російській військовій базі “Арбат”, де тренують вірменських найманців для війни в Україні.

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