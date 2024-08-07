Москву затопило під час потужної зливи з градом: відео

На затоплених вулицях на південному заході російської столиці автомобілі пішли під воду.

У середу, 7 серпня, столицю держави-агресорки Москву накрила потужна злива із градом.

Відповідне відео публікують очевидці в соцмережах.

У результаті негоди на південному заході російської столиці затопило декілька вулиць. На проїжджій частині біля станції метро "Південно-Західна" автомобілі пішли під воду.

Дощова вода затоплює також деякі громадські приміщення.

За інформацією синоптиків на заході Москви випало понад 20% місячної норми опадів менш, ніж за годину.

Проливний дощ триватиме щонайменше до дев’ятої години вечора.

Москву затопило потужною зливою і побило градом

Нагадаємо, навесні та влітку цього року Москву вже неодноразово затоплювало під час проливних дощів. 13 червня внаслідок потужних опадів під водою опинилися приватні авто і громадський транспорт, а люди ходять вулицями по пояс у воді. Москву також затопило наприкінці травня. Тоді також пішли під воду автомобілі, затопило підземні парковки, ураганним вітром повалило дерева.

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