Москву затопило під час потужної зливи з градом: відео

На затоплених вулицях на південному заході російської столиці автомобілі пішли під воду.
У середу, 7 серпня, столицю держави-агресорки Москву накрила потужна злива із градом.
Відповідне відео публікують очевидці в соцмережах.
У результаті негоди на південному заході російської столиці затопило декілька вулиць. На проїжджій частині біля станції метро "Південно-Західна" автомобілі пішли під воду.
Дощова вода затоплює також деякі громадські приміщення.
За інформацією синоптиків на заході Москви випало понад 20% місячної норми опадів менш, ніж за годину.
Проливний дощ триватиме щонайменше до дев’ятої години вечора.
Нагадаємо, навесні та влітку цього року Москву вже неодноразово затоплювало під час проливних дощів. 13 червня внаслідок потужних опадів під водою опинилися приватні авто і громадський транспорт, а люди ходять вулицями по пояс у воді. Москву також затопило наприкінці травня. Тоді також пішли під воду автомобілі, затопило підземні парковки, ураганним вітром повалило дерева.
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