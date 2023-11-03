“Неймовірне свинство”: Путін зробив цинічну заяву про єврейські погроми в РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін цинічно звинуватив у єврейських погромах, які відбулися, зокрема, в аеропорту Махачкали, країни Заходу та Україну.

Таку заяву господаря Кремля на зустрічі із новим складом Громадської палати РФ у п’ятницю, 3 листопада, цитують російські пропагандисти.

"Мене дивує позиція цих заокеанських діячів: вони начебто підтримують євреїв Ізраїлю, а руками своєї агентури з України намагаються організувати у нас єврейські погроми. Ну просто неймовірне свинство!" – сказав Путін перед представниками цього ручного псевдодорадчого органу, до якого входять і представники мусульманських релігійних організацій Росії.

При цьому президент держави-агресорки заявив, що кадри із Гази [тобто удари ізраїльської армії по терористах ХАМАС] можуть сприймати спокійно лише люди із “кам’яним серцем”, але запевнив, що діями дагестанських погромників керували через соцмережі "люди, які перебувають за кордоном". Метою цих дій, за його словами, було розхитати Росію зсередини.

Раніше у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що спроби російських чиновників звинуватити в антиєврейських заворушеннях у Дагестані Україну або Захід дозволяють посадовцям уникнути відповідальності за посилення радикальних настроїв у суспільстві.

Нагадаємо, на тлі військової операції ізраїльської армії проти радикального ісламського руху ХАМАС в Секторі Гази у неділю, 29 жовтня, на території Північно-Кавказького федерального округу РФ, де проживає багато мусульман, відбулися антиізраїльські акції. Росіяни почали вимагати, аби євреїв виселили з країни, а також заборонили в'їзд громадянам Ізраїлю.

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