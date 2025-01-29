Нова “господиня” Білого дому: хто тримає Трампа “на повідці” – Bild

Під час першого терміну Трамп міг безпосередньо спілкуватися з будь-ким, хто мав його номер.

Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз робить президента США Дональда Трампа більш дисциплінованим: планує його розклад, фільтрує дзвінки та контролює потік інформації.

Як повідомляє видання Bild, вона вміє “тримати його на повідці”.

Під час першого терміну Трамп міг безпосередньо спілкуватися з будь-ким, хто мав його номер.

Тепер це неможливо — президент більше не може дзвонити друзям з гольфу, мільярдерам чи іншим знайомим, які могли б відволікати його від роботи чи нав’язувати свої ідеї.

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Перший термін президентства Трампа також відзначився витоками інформації. Ні дня не минало без скандалу, оскільки у той час у Білому домі панувала атмосфера суперництва та боротьби за владу.

Цього разу немає жодних ознак такої підкилимної боротьби. Принаймні поки що.

Сьюзі Уайлс ще до того, як Трамп вступив на посаду, заявляла, що вона буде рятувати Білий дім від драм. “Я вірю в командну роботу. Немає місця самотнім борцям”, - заявляла вона.

Нагадаємо, очільниця апарату Білого дому 67-річна Сьюзі Вайлз, яка неприхильно ставиться до надто близьких стосунків Дональда Трампа із американським мільярдером Ілоном Маском, відсвяткувала свою першу перемогу. Їй вдалося добитися, щоб Маск, якого призначено керівником Департаменту з питань ефективності уряду, не отримав офісу у Західному крилі резиденції президента США.

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