Чи є бункери з НЛО у Зоні 51: Обама розкрив правду про прибульців, яку дізнався під час свого президентства

Колишній президент Сполучених Штатів Барак

Питання позаземних цивілізацій залишається одним із найбільш затребуваних у публічному просторі США. Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама зізнався, що ще на початку своєї каденції намагався з’ясувати правду про візити прибульців на Землю.

Про це він розповів у інтерв’ю журналісту Браяну Тайлеру Коену.

За словами колишнього лідера США, хоча феномен непізнаних об’єктів і має реальне підґрунтя, особистого контакту з гуманоїдами у нього не було.

«Вони — справжні, але я жодного з ними не бачився. І їх не тримають у цій…», — зауважує Обама, реагуючи на запитання про легендарну Зону 51.

Експрезидент також спробував розвіяти численні міфи, пов’язані з секретним військовим об’єктом у штаті Невада. Він заперечив існування секретних лабораторій, де нібито переховують прибульців або вивчають їхні технології.

«Так, у Зоні 51. Там немає ніяких підземних сховищ, якщо тільки не існує грандіозна змова і це приховують, навіть від президента Сполучених Штатів», — додав політик.

Обама підкреслив, що тема космосу та іншопланетного життя супроводжує його протягом усієї політичної кар’єри, адже це чи не найпопулярніше питання, яке він чує від преси та звичайних громадян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Пентагон розсекретив кадри НЛО з гіперзвуковими характеристиками. На ньому невідомий літальний об’єкт, який виконує маневри, неможливі для відомих літальних апаратів, зокрема миттєво прискорюється до надзвукових і гіперзвукових швидкостей.

Окрім того повідомлялось, що загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, що привернув увагу вчених у різних країнах, не тільки став підтвердженням однієї з ключових гіпотез Альберта Ейнштейна, а й несподівано змінив траєкторію руху після зближення із Сонцем.

