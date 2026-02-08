Пентагон розсекретив кадри НЛО з гіперзвуковими характеристиками (відео)

НЛО / © Pixabay

Відео, що потрапило до журналістів з архівів Пентагону, демонструє невідомий літальний об’єкт, який виконує маневри, неможливі для відомих літальних апаратів, зокрема миттєво прискорюється до надзвукових і гіперзвукових швидкостей.

Про це повідомив розслідувальний журналіст Джеремі Корбелл, інформує Daily Mail.

Він оприлюднив запис, на якому нібито показано грибоподібний об’єкт, що пролітав над сирійською провінцією Ес‑Сувейда у 2021 році. За словами Корбелла та його співведучого Джорджа Кнаппа, відео було зроблено безпілотником MQ‑9 Reaper і отримано від джерела в розвідувальній спільноті та Пентагоні.

Журналісти зазначили: «Камера дрона фіксує, як об’єкт спочатку зависає або рухається з помірною швидкістю, після чого миттєво прискорюється до майже світлової швидкості і зникає з поля зору».

Аналітик Марік фон Ренненкампф, який спеціалізується на UAP та національній безпеці, під час перегляду відео у сповільненому режимі 5% додав: «Це не помилка камери або її тремтіння. Весь фон залишався стабільним, а об’єкт миттєво розтягнувся на кадрі і зник».

Він також пояснив, що об’єкт не залишає теплових слідів, вихлопу двигуна або акустичних сигналів, що свідчить про гіперзвуковий рух без видимих ознак прискорення. Журналісти наголосили, що об’єкт не нагадує жоден відомий безпілотник або літальний апарат, і в інфрачервоному спектрі його форма та поведінка відрізняються від людських технологій.

«Це повністю відповідає так званим спостережуваним властивостям UAP: миттєве прискорення, гіперзвуковий рух без слідів, зникнення з поля зору, зависання без видимої тяги та здатність переходити між середовищами», — зазначили Корбелл і Кнапп.

© dailymail.co.uk

Ренненкампф також прокоментував версію про можливе походження об’єкта від інших держав, зокрема Китаю: «Якщо Китай мав би таку технологію, це означало б можливість удару по будь-якій точці світу миттєво, без попередження. Використання подібної системи над сирійською пустелею не має жодного сенсу».

Пентагон офіційно заявляє, що на сьогодні немає фізичних доказів існування позаземних технологій або інопланетних форм життя. Проте, на думку журналістів, оприлюднене відео демонструє чіткі приклади «спостережуваної поведінки» невідомих об’єктів, які не підкоряються відомим законам фізики та аеродинаміки.

Зона 51

Зона 51 — секретна військова база США у пустелі Невада, відома через численні повідомлення про НЛО та позаземні технології. Тут випробовують експериментальні літаки та техніку, увора секретність породила легенди про інопланетні кораблі. Незважаючи на обмежений доступ, туристи та мисливці за НЛО підходять до огороджень у надії побачити дивні літаючі об’єкти. База залишається центром конспірологічних теорій про контакти з інопланетянами та надсучасні технології, що приховує Пентагон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за розслідуванням WSJ, Пентагон десятиліттями навмисне підживлював міфи про НЛО, фабрикуючи докази інопланетних технологій, щоб приховати справжні секретні програми озброєнь, зокрема випробування стелс-винищувачів у Зоні 51.