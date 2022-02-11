Південна Корея закликала своїх громадян негайно залишити Україну

Тих, хто не залишить Україну, можуть притягнути до відповідальності.

Уряд Південної Кореї заборонив своїм громадянам відвідувати територію України і закликав негайно залишити країну.

Про це повідомило МЗС Південної Кореї.

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"У зв'язку з ситуацією в Україні уряд ухвалив рішення в терміновому порядку підняти рівень небезпеки на поїздки до України до 4-го рівня (поїздки заборонені). Вимога набуває чинності від 13 лютого", – мовиться в повідомленні відомства.

Там пояснили, що це – превентивний захід у межах підготовки до раптового погіршення ситуації в Україні. Окрім того, громадян Південної Кореї закликали негайно залишити Україну доступними рейсами.

В МЗС Південної Кореї наголосили, що ті громадяни, які не залишать Україну, можуть бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинних правил, таких як паспортний закон.

Раніше 11 лютого покинути Україну своїх громадян закликала Японія.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України в будь-який час, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

Ще раніше, 23 січня, на тлі загрози вторгнення РФ Держдеп ухвалив рішення про від’їзд державних службовців США з посольства у Києві.

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