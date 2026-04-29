Поліція Польщі виявила тіло українки, яка зникла кілька днів тому в місті Кельце

У лісі в Польщі знайшли мертвою зниклу українку

Трагічною звісткою у середу, 29 квітня, завершилися масштабні пошуки 32-річної українки, яка зникла безвісти в польському Кельце. Тіло молодої жінки виявили неподалік міста в лісі. Наразі поліція Польщі разом із прокуратурою встановлює всі обставини її смерті.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на дані польських правоохоронців.

Зникнення і масштабні пошуки

Жінку на ім’я Вікторія Малишка, яка понад десять років тому переїхала до Польщі з Закарпатської області, востаннє бачили живою у неділю, 26 квітня. Про її зникнення повідомила представниця місцевої спільноти «Українці в місті Кельце» Лідія Цупера, закликавши надати будь-яку інформацію для порятунку дівчини. До розшуку українки оперативно долучилися співробітники поліції, рятувальники Червоного Хреста та інші відповідні служби.

Трагічна знахідка в лісі

У вівторок близько 18:00 правоохоронці натрапили на тіло жінки під час обстеження лісової зони поблизу району Телеграф. Речниця Головного управління поліції Кельце Малгожата Перковська-Кепас констатувала, що знайдена особа не подавала жодних ознак життя, а всі обставини вказують на те, що це саме розшукувана 32-річна українка. Наразі польська поліція під наглядом місцевої прокуратури проводить детальне розслідування для з’ясування точних причин цієї трагедії.

Нагадаємо, в Польщі правоохоронці вже понад два місяці розшукують 39-річного громадянина України Андрія Артемюка, який зник безвісти в місті Свідниця. Він вийшлов з готелю з велосипедом, гітарою та рюкзаком і відтоді не виходив на зв’язок.

