Прем’єру Польщі кинули під ноги димову шашку: подробиці з відео

Дональд Туск і Дік Схооф / © Associated Press

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Прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску 5 травня кинули під ноги димову шашку під час меморіальних заходів у Нідерландах.

Про це повідомляє RMF24.

Димову шашку під ноги Туску кинули, коли той був на сцені під час меморіальних заходів у місті Вагенінген з нагоди звільнення Нідерландів від нацистської окупації. Разом із прем’єром Польщі на сцені перебував йогонідерландський колега Дік Схооф.

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Туск і Схооф повинні були разом запалити меморіальний вогонь. Під час церемонії хтось із натовпу кинув на сцену димову шашку, яка впала під ноги польському прем’єру. За повідомленнями, не схоже, що цілили саме у Туска.

Після інциденту прем’єрів ненадовго вивели зі сцени. Служби безпеки прибрали шашку і захід продовжився без жодної перерви.

Зазначається, що у натовпі перебували активісти з плакатами на підтримку Палестини. Окрім того, під час виступу міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса його перебивали пропалестинськими гаслами. Наразі невідомо, чи пов’язаний з цими особами інцидент із димовою шашкою.

Дата публікації 16:45, 05.05.25 Кількість переглядів 1 Туску кинули під ноги димову шашку у Нідерландах

До слова, росіяни скасували в окупованому Севастополі парад до їхнього Дня перемоги 9 травня. Це після збиття двох російських винищувачів Су-30 у чорному морі поблизу Новоросійська.

Зауважимо, напередодні президент України Володимир Зеленський попередив, що Київ не може гарантувати іншим країнам безпеку їхніх представників під час запланованих поїздок до Москви на парад 9 травня.