Серед затриманих у Росії українських “шпигунів” — батько із сином

У російській спецслужбі стверджують, що виявили у них вогнепальну зброю.

Російська ФСБ звинуватила двох українців, батька та сина, у тому, що вони приїхали на територію РФ вивідувати військові секрети, а ще одного — 23-річного парубка — у підготовці терактів.

У повідомленні на офіційному сайті ФСБ названо імена та прізвища затриманих.

За інформацією росіян, 47-річний Зіновій Коваль та його 22-річний син Ігор “прибули на територію Росії з метою збирання інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури”.

У російській спецслужбі стверджують, що в їхньому автомобілі була короткоствольна та автоматична зброю, а також “засоби індивідуального захисту”. Обидва, начебто, зізналися, що були завербовані для шпигунської діяльності полковником управління СБУ в Тернопільській області.

Ще одного затриманого, 23-річного жителя Київської області Олександра Цілика, росіяни звинуватили у підготовці терактів. За інформацією ФСБ, він начебто планував влаштувати два вибухи саморобних пристроїв загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Російська спецслужба стверджує, що він теж був завербований, але уже військовою розвідкою України.

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Офіційної реакції СБУ та ГУР Міноборони з приводу цього повідомлення російської спецслужби досі не було. Раніше в коментарі РБК-Україна речник СБУ Дехтяренко назвав інформацію ще одним фейком, який слід розглядати в контексті "гібридної війни". За його словами, одне з головних завдань СБУ - боротьба з іноземним шпигунством і підривною діяльністю на території України, а не на території інших країн.

Нагадаємо, раніше українець Олександр Марченко, якого за сфабрикованим звинуваченням засудили в Росії до 10 років позбавлення волі, через свого адвоката передав звернення до президента України Володимира Зеленського.

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