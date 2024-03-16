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Суд погодився відкласти справу про підкуп Трампом порнозірки

Суд погодився відкласти справу про підкуп Трампом порнозірки

Суд переніс розгляд справи Трампа / Фото: Associated Press

Слухання мали розпочатися 25 березня, але тепер вони відбудуться не раніше кінця квітня.

Суд погодився відкласти слухання щодо справи колишнього президента США Дональда Трампа у справі щодо виплати порнозірці грошей за мовчання про звʼязок з Трампом.

Про це пише Fox News.

"Суддя у п’ятницю відклав на 30 днів слухання у кримінальній справі проти Дональда Трампа стосовно “грошей за мовчання”, аби дати його захисту час на ознайомлення із великою кількістю нещодавно отриманих від попередніх федеральних розслідувань доказів стосовно цієї справи", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що слухання спершу мали розпочатися 25 березня, але тепер вони відбудуться не раніше кінця квітня.

"Адвокати Трампа хотіли отримати відстрочку на 90 днів або взагалі зняття обвинувачень з експрезидента, стверджуючи, що у “процесі виявлення”, коли обидві сторони обмінювалися доказами, були допущені порушення. Сторона захисту вважає, 30-денну відстрочку "недостатньою", - стверджує Fox News.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд відмовив Трампу у закритті справи щодо секретних документів.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп шукає собі спонсора для президентської кампанії, у кого він вже просив гроші.

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