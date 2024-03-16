Суд погодився відкласти справу про підкуп Трампом порнозірки

Слухання мали розпочатися 25 березня, але тепер вони відбудуться не раніше кінця квітня.

Суд погодився відкласти слухання щодо справи колишнього президента США Дональда Трампа у справі щодо виплати порнозірці грошей за мовчання про звʼязок з Трампом.

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Про це пише Fox News.

"Суддя у п’ятницю відклав на 30 днів слухання у кримінальній справі проти Дональда Трампа стосовно “грошей за мовчання”, аби дати його захисту час на ознайомлення із великою кількістю нещодавно отриманих від попередніх федеральних розслідувань доказів стосовно цієї справи", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що слухання спершу мали розпочатися 25 березня, але тепер вони відбудуться не раніше кінця квітня.

"Адвокати Трампа хотіли отримати відстрочку на 90 днів або взагалі зняття обвинувачень з експрезидента, стверджуючи, що у “процесі виявлення”, коли обидві сторони обмінювалися доказами, були допущені порушення. Сторона захисту вважає, 30-денну відстрочку "недостатньою", - стверджує Fox News.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд відмовив Трампу у закритті справи щодо секретних документів.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп шукає собі спонсора для президентської кампанії, у кого він вже просив гроші.

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