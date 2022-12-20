У Кремлі заявляють, що Путін відвідав зону бойових дій

Втім, відеозапис не дає можливість встановити місце розташування зали, в якому проходила зустріч.
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що Володимир Путін у п'ятницю, 16 грудня, нібито був у зоні так званої "спецоперації" та спілкувався із командуванням військ ЗС РФ.
Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "Коммерсант".
Пропагандисти пишуть, що раніше депутат від "Єдиної Росії" Андрій Гурулєв написав у своєму телеграм-каналі, що "наш Верховний головнокомандувач був у зоні спеціальної військової операції". Пізніше Пєсков прокоментував цю заяву.
"Якщо він має на увазі штаб, де він був у п'ятницю, то так", - відповів рот Путіна.
"Настоящое время", аналізуючи слова Пєскова, заявляє, що військовий штаб, який відвідав Путін, розташований в зоні бойових дій. Де він насправді – невідомо. Відеозапис не дає можливість встановити місце розташування зали, в якому проходила зустріч, на якій, крім Путіна і Шойгу, були присутні голова Генштабу Валерій Герасимов, командувач об'єднаного угрупування військ Сергій Суровікін та інші воєначальники.
Путін провів нараду з військовим командуванням РФ
У п’ятницю, 16 грудня, коли Росія атакувала цивільну інфраструктуру України, президент РФ Володимир Путін відвідав оперативний штаб армії, де провів нараду з найвищим військовим керівництвом. Мова йшла про “середньострокову перспективу” ведення бойових дій в Україні.
За даними британської розвідки, на цій зрежисованій зустрічі Путін, ймовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за проведення "спеціальної військової операції".
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