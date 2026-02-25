У Санкт-Петербурзі почали знімати фільм про Сталіна / © Associated Press

У середу, 25 лютого, в Ленінградській області РФ розпочали знімати фільм про радянського диктатора Йосипа Сталіна, образ якого Кремль намагається реабілітувати вже декілька років.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на режисера фільму Володимира Бортко, який відомий своєю українофобією та запопадливістю перед Володимиром Путіним.

Цей лизоблюд Кремля заявив, що фільм буде «незвичайним».

«Протягом останніх 30 років багато говорили про Йосипа Віссаріоновича [Сталіна]. Не скажу, що він був хорошою та приємною людиною, але саме він побудував нашу країну, чиєю спадщиною ми продовжуємо живитися», — відверто заявив він.

Повідомляється, що фільм зніматимуть у Санкт-Петербурзі, Москві та на узбережжі Чорного моря, де Сталін, який помер у 1953 році, проводив багато часу через стан здоров’я.

Прикметно, що знімати фільм «Сталін» росіяни почали саме в той день, коли 70 років тому тодішній радянський лідер Микита Хрущов розвінчав його культ особи на ХХ з’їзді КПРС.

Від часу приходу до влади в Росії Володимира Путіна, політика Кремля загалом полягала в тому, щоб применшувати значення репресій часів сталінізму.

Мільйони жертв політичних переслідувань отримали мало уваги в підручниках з історії, тоді як Сталін, людина, яка несе найбільшу відповідальність за ці репресії, представлений переважно як герой і переможець над нацизмом.

Від 2000 року, коли влада в РФ опинилася в руках Путіна, у цій країні було встановлено близько сотні пам’ятників Сталіну, і ця тенденція посилилася після агресії проти України у 2014 році.

Наприклад, у травні минулого року, на 90-ту річницю Московського метрополітену, на станції метро «Таганська» в центрі російської столиці було встановлено гігантський барельєф із зображенням Сталіна.

Нагадаємо, у грудні 2025 року президент Російської Федерації Володимир Путін лицемірно заявив, що відновлення Радянського Союзу було б «безглуздим». За його словами, західні ЗМІ даремно звинувачують його в такому прагненні.

Тим часом британський аналітик Майкл Кларк вважає, що війна Росії в Україні — це спроба російського диктатора Володимира Путіна відтворити «Російську імперію Катерини Великої плюс радянський вплив Сталіна».