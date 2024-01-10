Убивці та кати українців: журналісти встановили, де та як живуть генерали ФСБ — розслідування

Винуватці воєнних злочинів в Україні, які керують підрозділами російської спецслужби, ведуть заможне життя у Підмосков'ї.
Українські журналісти отримали отримала від своїх джерел у військових колах інформацію про нерухомість російських генералів, які очолюють підрозділи Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.
Про це йдеться у розслідуванні, яке опублікувало “Слідство.Інфо”.
Керівник управління ФСБ у Криму
На посаді начальника управління ФСБ в анексованому Росією Криму до 2018 року перебував генерал-лейтенант у відставці Віктор Миколайович Палагін. За його керівництва відбувалися масові захоплення українських активістів та журналістів, переслідування кримських татар.
Зокрема, тоді росіяни затримали українського режисера Олега Сенцова та активістів Геннадія Афанасьєва та Олександра Кольченка, зникли активісти Тимур Шаймарданов та Сейран Зінедінов.
14 листопада 2018 року Палагін звільнився за власним бажанням і перебрався на посаду заступника голови правління російської енергетичної компанії “ФСК Єдина енергетична система”, яка постачає електроенергію по всій Росії.
Як повідомили джерела “Слідства.Інфо”, у російського генерал-лейтенанта у відставці два двоповерхових будинки у селі Тимоніно під Москвою, один будинок площею близько 263,4 м2 та другий — 117,2 м2.
Керівник департаменту контррозвідки ФСБ
У 2022 році стало відомо, що на окупованих територіях ФСБ створила спеціальні групи з пошуку членів українського підпілля, до яких входили співробітники департаменту контррозвідки ФСБ. Керує цим департаментом генерал-полковник Микола Юрьєв.
Російський генерал з комфортом оселився у Підмосков’ї.
Щонайменше десять земельних ділянок у Московській області записано на нього, його доньку та, ймовірно, дружину Тамару Юрьеву. Лише ділянка у дачному поселенні “Ново-Дарьїно” розміром 50 соток, яка записана на Тамару Юрьєву, може коштувати близько 4 млн доларів.
У доньки генерала Олександри Юрьєвої журналісти знайшли елітну нерухомість в Москві та автопарк з дорогими авто. Також на неї записана ділянка у садівницькому товаристві “Поляна” площею 18 соток. Сьогодні її вартість може становити приблизно 40 тисяч доларів.
Керівник 1-ї служби ФСБ
Департамент Юрьєва входить у структуру 1-ї служби (контррозвідки) ФСБ, якою від 2015 року керує генерал-лейтенант Владислав Менщиков. Ця служба відома тим, що спеціалізується на плануванні та організації розвідувальних та диверсійно-терористичних операцій на території України.
Серед підрозділів цієї служби є Центр інформаційної безпеки або 18-й центр ФСБ. Більшість кібератак на Україну з РФ — його робота.
Владислав Менщиков та його родина мають у власності щонайменше 16 земельних ділянок у Московській області, 7 будинків та одну квартиру.
Якщо зібрати всю нерухомість Менщикова, то може вийти невелике містечко. Його маєтки розміром від 68 до майже 1000 м2. А земельні ділянки — від трьох до майже 60 соток. Деякі з ділянок Мєншікова розташовані поряд і об’єднуються у власний котеджний комплекс.
Сьогодні вартість найбільшої ділянки Мєншикова може коштувати 2,2 мільйона доларів. А загальна вартість його котеджного комплексу — майже 6 мільйонів доларів.
Керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ
Департамент контррозвідувальних операцій ФСБ очолює генерал-лейтенант Дмитро Минаєв.
Українська спецслужба назвала його головним організатором вбивств у 2017-му двох українських розвідників Олександра Хараберюша та Максима Шаповала.
Минаєв також оселився у передмісті Москви. Росіянин має там два двоповерхових будинки та чотири земельні ділянки.
Керівник служби забезпечення ФСБ
На посаді керівника 7-ї служби забезпечення діяльності ФСБ РФ перебуває генерал-полковник Милайло Шекін. Ця служба закуповує для ФСБ практично все — від квартир, автомобілів, прикордонних катерів, вогнепальної зброї до обмундирування та ліків.
Відомо, що сім’я Шекіна володіє нерухомістю, вартістю понад два мільярди рублів. Сюди входять елітні квартири, дорогі авто, маєток, а також десять земельних ділянок в Одінцовському районі Московської області. Найбільша земельна ділянка має площу 36 соток. Сьогодні вона може коштувати майже 400 тисяч доларів.
Нагадаємо, у війні проти України Росія втратила щонайменше сім генералів. Останнім з них став нещодавно ліквідований генерал-майор Володимир Завадський.
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