Убивці та кати українців: журналісти встановили, де та як живуть генерали ФСБ — розслідування

Винуватці воєнних злочинів в Україні, які керують підрозділами російської спецслужби, ведуть заможне життя у Підмосков'ї.

Українські журналісти отримали отримала від своїх джерел у військових колах інформацію про нерухомість російських генералів, які очолюють підрозділи Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

Про це йдеться у розслідуванні, яке опублікувало “Слідство.Інфо”.

Керівник управління ФСБ у Криму

На посаді начальника управління ФСБ в анексованому Росією Криму до 2018 року перебував генерал-лейтенант у відставці Віктор Миколайович Палагін. За його керівництва відбувалися масові захоплення українських активістів та журналістів, переслідування кримських татар.

Генерал-лейтенант ФСБ РФ у відставці Віктор Палагін / Фото: Слідство.Інфо

Зокрема, тоді росіяни затримали українського режисера Олега Сенцова та активістів Геннадія Афанасьєва та Олександра Кольченка, зникли активісти Тимур Шаймарданов та Сейран Зінедінов.

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14 листопада 2018 року Палагін звільнився за власним бажанням і перебрався на посаду заступника голови правління російської енергетичної компанії “ФСК Єдина енергетична система”, яка постачає електроенергію по всій Росії.

Як повідомили джерела “Слідства.Інфо”, у російського генерал-лейтенанта у відставці два двоповерхових будинки у селі Тимоніно під Москвою, один будинок площею близько 263,4 м2 та другий — 117,2 м2.

Керівник департаменту контррозвідки ФСБ

У 2022 році стало відомо, що на окупованих територіях ФСБ створила спеціальні групи з пошуку членів українського підпілля, до яких входили співробітники департаменту контррозвідки ФСБ. Керує цим департаментом генерал-полковник Микола Юрьєв.

Генерал-полковник ФСБ РФ Микола Юрьєв / Фото: Слідство.Інфо

Російський генерал з комфортом оселився у Підмосков’ї.

Щонайменше десять земельних ділянок у Московській області записано на нього, його доньку та, ймовірно, дружину Тамару Юрьеву. Лише ділянка у дачному поселенні “Ново-Дарьїно” розміром 50 соток, яка записана на Тамару Юрьєву, може коштувати близько 4 млн доларів.

У доньки генерала Олександри Юрьєвої журналісти знайшли елітну нерухомість в Москві та автопарк з дорогими авто. Також на неї записана ділянка у садівницькому товаристві “Поляна” площею 18 соток. Сьогодні її вартість може становити приблизно 40 тисяч доларів.

Керівник 1-ї служби ФСБ

Департамент Юрьєва входить у структуру 1-ї служби (контррозвідки) ФСБ, якою від 2015 року керує генерал-лейтенант Владислав Менщиков. Ця служба відома тим, що спеціалізується на плануванні та організації розвідувальних та диверсійно-терористичних операцій на території України.

Генерал-лейтенант ФСБ РФ Владислав Менщиков / Фото: Слідство.Інфо

Серед підрозділів цієї служби є Центр інформаційної безпеки або 18-й центр ФСБ. Більшість кібератак на Україну з РФ — його робота.

Владислав Менщиков та його родина мають у власності щонайменше 16 земельних ділянок у Московській області, 7 будинків та одну квартиру.

Якщо зібрати всю нерухомість Менщикова, то може вийти невелике містечко. Його маєтки розміром від 68 до майже 1000 м2. А земельні ділянки — від трьох до майже 60 соток. Деякі з ділянок Мєншікова розташовані поряд і об’єднуються у власний котеджний комплекс.

Сьогодні вартість найбільшої ділянки Мєншикова може коштувати 2,2 мільйона доларів. А загальна вартість його котеджного комплексу — майже 6 мільйонів доларів.

Керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ

Департамент контррозвідувальних операцій ФСБ очолює генерал-лейтенант Дмитро Минаєв.

Генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитро Минаєв / Фото: Слідство.Інфо

Українська спецслужба назвала його головним організатором вбивств у 2017-му двох українських розвідників Олександра Хараберюша та Максима Шаповала.

Минаєв також оселився у передмісті Москви. Росіянин має там два двоповерхових будинки та чотири земельні ділянки.

Керівник служби забезпечення ФСБ

На посаді керівника 7-ї служби забезпечення діяльності ФСБ РФ перебуває генерал-полковник Милайло Шекін. Ця служба закуповує для ФСБ практично все — від квартир, автомобілів, прикордонних катерів, вогнепальної зброї до обмундирування та ліків.

Генерал-полковник ФСБ РФ Милайло Шекін / Фото: Слідство.Інфо

Відомо, що сім’я Шекіна володіє нерухомістю, вартістю понад два мільярди рублів. Сюди входять елітні квартири, дорогі авто, маєток, а також десять земельних ділянок в Одінцовському районі Московської області. Найбільша земельна ділянка має площу 36 соток. Сьогодні вона може коштувати майже 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, у війні проти України Росія втратила щонайменше сім генералів. Останнім з них став нещодавно ліквідований генерал-майор Володимир Завадський.

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