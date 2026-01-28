Уряд Орбана напередодні виборів знову буде залякувати угорців Україною: що вигадали

Орбан і Путін / © Associated Press

Реклама

В уряді Угорщини представили текст петиції, яку найближчим часом планують розіслати виборцям, аби вони могли висловити свою позицію щодо фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу.

Документ оприлюднили у соціальних мережах угорського уряду.

Ще 16 січня прем’єр-міністр Віктор Орбан анонсував крок, спрямований на мобілізацію власного електорату. Йшлося про ініціативу, яка дозволить громадянам публічно виступити проти виділення коштів Україні з бюджету ЄС. Тепер уряд презентував саму петицію, яку мають розіслати поштою.

Реклама

На бланку петиції зображений президент України Володимир Зеленський із простягнутою рукою. Поруч із ним зображені голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та лідер Європейської народної партії Манфред Вебер, які нібито заохочують наповнити долоню українського президента грошима.

У тексті петиції стверджується, що Україну планують прийняти до Європейського Союзу протягом наступних чотирьох років, а після набуття членства ЄС нібито виплатить їй 800 мільярдів доларів фінансової допомоги.

У документі також містяться твердження про те, що Брюссель нібито готується не лише постачати озброєння, а й «вступити у війну на боці України», перекладаючи фінансовий тягар на європейських платників податків.

«Брюссель приховує від європейців очевидний факт, що Україна ніколи не поверне сотні мільярдів євро допомоги. Брюссельські бюрократи готуються забрати у європейців, зокрема й у нас, угорців, сотні мільярдів, обіцяних Україні», — йдеться у тексті петиції.

Реклама

Антиукраїнська петиція уряду Орбана / © Facebook

Окремо автори документа стверджують, що фінансування України призведе до скасування 13-ї та 14-ї пенсій в Угорщині, підвищення податків і відмови від політики зниження комунальних тарифів, а зекономлені кошти нібито буде спрямовано до України.

У петиції пропонують поставити позначку навпроти трьох пунктів:

«Я кажу „ні“ подальшому фінансуванню російсько-української війни»;

«Я кажу „ні“ тому, щоб ми платили за функціонування української держави протягом наступних 10 років»;

«Я кажу „ні“ підвищенню комунальних тарифів через війну».

Заповнений бланк можна буде безкоштовно повернути до 23 березня 2026 року. Менш ніж за місяць після цього, 12 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори, на яких партія Віктора Орбана вперше за багато років ризикує втратити більшість.

Раніше повідомлялося, що Будапешт звинувачує Київ у нібито відкритому та агресивному втручанні в угорський виборчий процес на користь опозиційної партії Тиса.

Реклама

Ми раніше інформували, що дипломатична суперечка між очільником МЗС Андрієм Сибігою та Будапештом продовжилась у суботу після того, як прем’єр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв не пускати Україну в ЄС ще 100 років.