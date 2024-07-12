В РФ мінують гавань біля Новоросійського порту: чого боїться ворог (відео)

Російські великі десантні кораблі мінують гавань біля Новоросійського морського порту. Ворог боїться повного знищення Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомили члени руху "Атеш".

Агент "Атеш" помітив чотири російські великі десантні кораблі на траверсі гори Колдун біля мису Мисхако (район Новоросійська). Агент повідомив, що кораблі проводять мінування входу до гавані малими мінами якірного типу.

В "Атеш" зазначили, що росіяни взялися зміцнювати Новоросійський морський порт через побоювання повного знищення Чорноморського флоту РФ українськими морськими дронами.

"Звичайно, малоймовірно, що це їм допоможе. Координати: 44.656521, 37.796644. Ми докладаємо всіх зусиль для ефективного здійснення операцій СОУ", – резюмували в русі.

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Мапа мінування гавані біля Новоросійського порту / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Росіяни мінують гавань біля Новоросійського порту – "Атеш"

Нагадаємо, 3 липня у Новоросійську заявили про атаку безекіпажними катерами, через що росіяни перекрили рух у районі набережної.

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