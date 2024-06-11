Від Орбана до Європарламенту пройшла угорка з Закарпаття: що про неї відомо

Від партії "Фідес" угорського прем'єра Віктора Орбана до Європарламенту пройшли загалом 11 депутатів. Серед них - депутатка родом із Закарпаття Вікторія Ференц. Вона була сьомою у списку кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ференц заявила, що "буде намагатися представити реальні прагнення угорців Закарпаття та нинішню складну ситуацію громади найширшій європейській громадськості та європейським політикам".

Крім того, вона подякувала за роботу попередній євродепутатці від Закарпаття за списком "Фідес" Андреї Бочкор, яка відома тим, що відкрито просувала російські інтереси у Європарламенті, наприклад, відвідувала презентацію "мирного плану" кума Путіна Віктора Медведчука у Страсбурзі.

Що відомо про Ференц

Ференц народилася в селі Палло на кордоні зі Словаччиною у місцевій угорській родині. Згодом стала доценткою єдиного угорського інституту на Закарпатті, а сферою її наукових зацікавлень є "проблеми двомовності" та "мовні права".

Депутатка володіє українською мовою.

"Було природно, що я вивчила також мову, поважаючи країну народження та створюючи можливості для спілкування з українцями, які мене оточують", - сказала вона.

Зазначимо, вибори до Євросоюзу стали провалом для президента Франції, відсунули на третє місце партію німецького канцлера та принесли найгірший результат в історії політсилі Віктора Орбана.

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