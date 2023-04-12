"Відмовили всі внутрішні органи": у Росії помер відомий пропагандист

У Росії помер пропагандист Едуард Багіров, який був довіреним лицем диктатора Володимира Путіна на виборах президента у 2012 році.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У повідомленні зазначається, що Багіров помер на 48-му році життя. Також його смерть підтвердила пропагандистка Маргарита Симоньян.

Джерела в оточення Багірова повідомили, що останній тиждень він перебував у комі. Також повідомляється, що "у нього відмовили всі органи".

Багіров був відомий тим, що у 2007 році випустив роман "Гастарбайтер". Серед інших його робіт романи "Коханці" (2008 рік) та "Ідеаліст" (2010 рік). Він також написав сценарії до фільму "Онєгін" і серіалу "Попіл".

Окрім літературної діяльності він активно займався політикою. Він підтримував діючу російську владу та був довіреним лицем Путіна на виборах. У 2012 році.

Останнім часом він працював на державному радіо "Супутник" і займався просуванням навколокремлівського порядку денного в Телеграмі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські пропагандисти видають Санкт-Петербург за "відновлений" Маріуполь.

Крім того, ми раніше інформували, що кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва вчергове виступила з абсурдною заявою, розказавши, що нібито жителям Франції не вистачає грошей на особисту гігієну і тому від них погано пахне.

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