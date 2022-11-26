Війська НАТО проводять навчання біля кордонів Білорусі та Росії (відео)

Дві тисячі військовослужбовців Альянсу взяли учать у навчаннях Tumak 22 на півночі Польщі поблизу кордонів з Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Про це інформує Міністерство оборони Польщі.

Військові Польщі відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими колегами.

Під час навчань бійці перетинали водойми, відбивали атаки умовного противника, а також проводили контрнаступ. Також залучили тисячу одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда після ракетного інциденту у Пшевудові допустив, що на території Польщі можуть повторитися різного роду нещасні випадки внаслідок війни, яка точиться в Україні.

Як повідомлялося, голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра попереджав, що після падіння ракети у Пшевудові жителі прикордонних з Україною районів Польщі можуть отримуватимуть попередження про роcійські атаки на Україну.

Тим часом вже кілька тижнів польські правоохоронці перевіряють бомбосховища і працюють над створенням спеціального застосунку, де за потреби можна буде знайти найближче безпечне місце. Тамтешня влада переконує, що йдеться про сценарії, які не повинні відбутися, але до яких потрібно бути готовими.

Напередодні стало відомо,що Балтійський флот Росії проведе масштабні військові навчання у Калінінградській області, що поблизу польського кордону. До навчань залучать авіацію, ППО, танки та моторизовані стрілецькі одиниці.

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