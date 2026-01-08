Європу паралізував аномальний мороз: скасовані рейси, ДТП та жертви негоди

Арктичні вітри призвели до різкого похолодання в Європі / © Associated Press

Сніг, ожеледиця та аномальний мороз спровокували транспортний колапс у низці країн Європи.

Про це написало видання The New York Times.

Зокрема, через негоду відбулося масове скасування авіарейсів та збій у роботі залізничного сполучення. Крім того, зросла кількість ДТП.

Арктичний холод спричинив транспортний колапс у ЄС / © Associated Press

Наприклад, в аеропорту Схіпхол в Амстердамі, а також у Брюсселі за кілька днів було затримано та скасовано кілька тисяч рейсів. Масові скасування та затримки рейсів зафіксовано і у Франції. Там близько третини країни було переведено в режим підвищеної метеонебезпеки.

У Великій Британії через сніг і мороз скасували кінні перегони та футбольні матчі, а через відключення електроенергії внаслідок замерзання комунікацій було закрито метро Глазго.

Снігопади та ожеледь паралізували частину Європи / © Associated Press

Що відомо про загиблих

П’ятеро людей загинули у Франції: про три смерті повідомила влада регіону Ланди на південному заході країни, ще двоє загинули в ДТП регіоні Іль-де-Франс неподалік Парижа, де через снігопад і затори місцева влада заборонила рух вантажівок. Одна з аварій сталася внаслідок зіткнення водія з вантажівкою на сході Парижа.

Ще одна жертва — у столиці Боснії Сараєві. Там загинула жінка: їй на голову впала засніжена гілка дерева. Сильний сніг і дощ пройшли в Балканських країнах, спричинивши розливання річок, проблеми з транспортом та перебої з електро- і водопостачанням.

Нагадаємо, синоптики попередили, що до України сунуть снігопади та мороз. Очікується складна погода через переміщення активного циклону з південного заходу. В ці дні в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються досить складні погодні умови.