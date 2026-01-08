- Дата публікації
Європу паралізував аномальний мороз: скасовані рейси, ДТП та жертви негоди
Скасовано сотні авіарейсів, зокрема тисячі людей застрягли в аеропортах Парижа та Амстердама.
Сніг, ожеледиця та аномальний мороз спровокували транспортний колапс у низці країн Європи.
Про це написало видання The New York Times.
Зокрема, через негоду відбулося масове скасування авіарейсів та збій у роботі залізничного сполучення. Крім того, зросла кількість ДТП.
Наприклад, в аеропорту Схіпхол в Амстердамі, а також у Брюсселі за кілька днів було затримано та скасовано кілька тисяч рейсів. Масові скасування та затримки рейсів зафіксовано і у Франції. Там близько третини країни було переведено в режим підвищеної метеонебезпеки.
У Великій Британії через сніг і мороз скасували кінні перегони та футбольні матчі, а через відключення електроенергії внаслідок замерзання комунікацій було закрито метро Глазго.
Що відомо про загиблих
П’ятеро людей загинули у Франції: про три смерті повідомила влада регіону Ланди на південному заході країни, ще двоє загинули в ДТП регіоні Іль-де-Франс неподалік Парижа, де через снігопад і затори місцева влада заборонила рух вантажівок. Одна з аварій сталася внаслідок зіткнення водія з вантажівкою на сході Парижа.
Ще одна жертва — у столиці Боснії Сараєві. Там загинула жінка: їй на голову впала засніжена гілка дерева. Сильний сніг і дощ пройшли в Балканських країнах, спричинивши розливання річок, проблеми з транспортом та перебої з електро- і водопостачанням.
Нагадаємо, синоптики попередили, що до України сунуть снігопади та мороз. Очікується складна погода через переміщення активного циклону з південного заходу. В ці дні в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються досить складні погодні умови.