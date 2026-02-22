- Дата публікації
Жінка втратила всі кінцівки після того, як її облизав пес: що сталося
У Британії жінці ампутували руки та ноги після контакту з псом.
У Британії жінці ампутували всі кінцівки після того, як вона заразилася сепсисом, ймовірно, через облизування собакою.
Про це пишуть Daily Mail і Тelegraph.
56-річна Манджіт Сангха провела 32 тижні в лікарні та перенесла кілька зупинок серця, і медики були майже впевнені, що вона помре.
Лікарі вважають, що її сепсис міг бути спричинений чимось таким нешкідливим, як-от невеликий поріз, який облизав її собака.
Санґха, етнічна індуска, що проживає в Британії, перебувала в лікарні з липня минулого року, але після виписки з лікарні у Бірмінгемі в середу вона зізналася, що все ще намагається змиритися з чотириразовою ампутацією.
«Важко пояснити цей досвід. Втратити кінцівки та руки за короткий проміжок часу — це дуже велика трагедія», — сказала вона.
Манджіт почав почуватися погано після повернення з роботи в неділю, 14 липня минулого року.
Наступного ранку вона знепритомніла, їй було важко дихати, губи були фіолетовими, а руки й ноги — крижаними. Під час перебуванняу відділенні інтенсивної терапії її серце зупинялося шість разів. Через швидке поширення сепсису хірургам довелося ампутувати їй обидві руки та ноги нижче коліна.
Манджіт також видалили селезінку, вона боролася з пневмонією та у неї розвинулися жовчнокам’яні камені, що означає, що їй може знадобитися подальша операція та довше перебування в лікарні.
«У суботу вона грається з собакою, у неділю йде на роботу, а в понеділок увечері впадає в кому», — розповів її чоловік.
Сепсис — це серйозне захворювання, яке виникає, коли імунна система організму надмірно реагує на інфекцію та починає атакувати власні тканини та органи.
