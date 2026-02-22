Жінка втратила всі кінцівки після того, як її облизав пес: що сталося

Від гри до коми за 48 годин: історія британки, яка дивом вижила після агресивного сепсису / © Associated Press

У Британії жінці ампутували всі кінцівки після того, як вона заразилася сепсисом, ймовірно, через облизування собакою.

Про це пишуть Daily Mail і Тelegraph.

56-річна Манджіт Сангха провела 32 тижні в лікарні та перенесла кілька зупинок серця, і медики були майже впевнені, що вона помре.

Лікарі вважають, що її сепсис міг бути спричинений чимось таким нешкідливим, як-от невеликий поріз, який облизав її собака.

Фото: Gofundme

Санґха, етнічна індуска, що проживає в Британії, перебувала в лікарні з липня минулого року, але після виписки з лікарні у Бірмінгемі в середу вона зізналася, що все ще намагається змиритися з чотириразовою ампутацією.

«Важко пояснити цей досвід. Втратити кінцівки та руки за короткий проміжок часу — це дуже велика трагедія», — сказала вона.

Манджіт почав почуватися погано після повернення з роботи в неділю, 14 липня минулого року.

Наступного ранку вона знепритомніла, їй було важко дихати, губи були фіолетовими, а руки й ноги — крижаними. Під час перебуванняу відділенні інтенсивної терапії її серце зупинялося шість разів. Через швидке поширення сепсису хірургам довелося ампутувати їй обидві руки та ноги нижче коліна.

© The Telegraph

Манджіт також видалили селезінку, вона боролася з пневмонією та у неї розвинулися жовчнокам’яні камені, що означає, що їй може знадобитися подальша операція та довше перебування в лікарні.

«У суботу вона грається з собакою, у неділю йде на роботу, а в понеділок увечері впадає в кому», — розповів її чоловік.

Сепсис — це серйозне захворювання, яке виникає, коли імунна система організму надмірно реагує на інфекцію та починає атакувати власні тканини та органи.

